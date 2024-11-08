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首頁　>　社會

正妹喝掛搭計程車 「攔路狼」佯稱友人載去摩鐵摸奶

高雄一名正妹喝掛搭計程車，曾姓男子佯稱是她友人，從司機手中攔人載去摩鐵摸奶。（記者黃佳琳攝）

高雄一名正妹喝掛搭計程車，曾姓男子佯稱是她友人，從司機手中攔人載去摩鐵摸奶。（記者黃佳琳攝）

2024/11/08 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名正妹小潔（化名）和友人聚會喝掛，坐上計程車回家時，曾姓男子騎車行經該處，向司機佯稱自己是小潔的友人要送她回家，司機未察放人，小潔泥醉癱軟，被曾男帶去摩鐵凌辱摸胸部，法官依乘機猥褻罪判他徒刑1年4月。

判決指出，去年10月26日凌晨3點多，小潔和友人聚餐完，招了一輛計程車準備回家，小潔坐在車上時突然酒力發作，整個人陷入泥醉狀態，司機不曉得如何處理，只好先把車停在路邊，試著喚醒小潔；騎車行經該處的曾姓男子，見狀上前「關心」時發現有機可趁，向司機謊稱自己是小潔的朋友，並幫忙付掉290元車資。

司機未察，把小潔交給曾男後，曾男見小潔已醉到不醒人事，於是把她抱上機車後座，就近找了間摩鐵開房休息，兩人進房後，小潔被曾男凌辱一番，直到當天清晨，小潔的家人發現她徹夜未歸，焦急找人時連絡上她，小潔才驚覺被「撿屍」，而且上衣凌亂有被人掀開的痕跡。

小潔報警求援，警方循線逮捕曾男送辦；高雄地院審理時，曾男坦承犯行，法官發現他曾於2004年涉犯強盜強制性交罪，一審被判處無期徒刑，上訴多次後改判徒刑18年10月定讞，2021年4月才假釋出獄，就又犯下乘機猥褻罪，因此認定他為累犯，判徒刑1年4月，可上訴。

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