台中大肚夾娃娃機店藏春色 薄紗越女逃屋頂、警架梯逮人

大肚山區夾娃娃機店經營色情應召站，警方逮獲越籍應召女。（圖由讀者提供）

2024/11/07 12:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕大肚區遊園路旁一處夾娃娃機店面，遭檢舉經營應召站進行全套色情服務，警方破門查獲越籍男客與小姐正從事性交易，逮捕接送司機、男客及小姐共6人，其中，有1名20多歲越籍應召女聞訊竄逃到3樓鐵皮屋頂，衣著清涼光腳差點滑落，警方架梯逮人、訊後依涉嫌妨害風化等罪嫌移送台中地檢偵辦。

「不要跳，不要跳，NoNo！」烏日警分局瑞井派出所獲報越籍移工在大肚山區自強市場附近，承租夾娃娃機店，掛羊頭賣狗肉經營色情應召站，警方於10月27日凌晨前往查緝，當場查獲1名越籍男客與小姐正從事性交易，站內裝設監視器監控且有3道鐵門關卡，警方破門途中，1名穿著薄紗應召女聞訊竄逃3樓鐵皮屋頂，試圖跳下竄逃遭警方制止逮捕。

請繼續往下閱讀...

瑞井派出所長林方正今天說，越籍應召女身手矯健，「從小天窗一下就鑽出去」還試圖跳逃，協請台中市警特勤中隊支援趁拂曉戒備鬆散時破門，還請消防分隊支援長梯僵持超過半小時，僵持折騰期間，越女腳麻試圖爬梯差點滑落，過程驚險所幸安全落地。

警方當場查獲接送6名司機、男客及應召女，查扣營業所得新臺幣8萬多元及監視器、保險套、手機等贓證物，循線追查黃姓負責人到案，全案依涉嫌妨害風化、社會秩序維護法、入出國境及移民法案等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

烏日警分局今天表示，應召站由本國籍黃姓負責人幕後操縱，持續溯源查緝2名馬伕到案，對於妨害風化不法行為絕不縱容，將持續規劃臨檢取締勤務、掃蕩不法。

越籍應召女聞訊竄逃到3樓鐵皮屋頂。（圖由讀者提供）

遊園路夾娃娃機店經營應召站，警方逮捕接送司機、男客及越籍應召女。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法