基隆營養午餐商混國外雞腿詐補助 黃姓負責人、國小營養師等4人被訴

基隆市政府營養午餐前合約廠商「龍昇蔬果行」黃姓負責人夥同蔡姓、余姓廠商從國外進口雞腿，混充為國產雞腿，偽造為台灣農產品，向政府詐領獎勵金1萬360元，被檢方依共同詐欺等罪嫌起訴，並求處重刑。 （記者林嘉東攝）

2024/11/06 12:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦基隆市政府營養午餐前合約廠商「龍昇蔬果行」詐領補助款案，查出黃姓負責人夥同蔡姓、余姓廠商從國外進口雞腿，混充為國產雞腿，偽造為台灣農產品，向政府詐領獎勵金1萬360元，負責把關營養午餐食材的深美國小林姓營養師竟替黃等人護航，洩漏稽查訊息讓黃提前應變。基隆地檢署今日偵結將黃等4人依共同詐欺等罪嫌起訴，並求處重刑。

起訴指出，基隆市營養午餐前合約廠商「龍昇蔬果行」黃姓負責人明知依照「中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點」，業者必須要提供「國產可溯源食材」且供應日數達每月供餐日數半數以上，才可申請取得獎勵金；黃為降低成本增加營業利潤，同時詐領獎勵金（3章1Q獎勵金），遂於2022年間，找來配合的蔡姓、余姓廠商，共謀從國外進口雞腿充作履約食材，另一方面向國內肉品行購買少量國產雞腿，再將國外雞腿與國產雞腿混合後，貼上CAS台灣優良農產品標章黏貼於外包裝，偽裝成均為國產雞腿後，再由龍昇蔬果行交予深美國小，總計共進口1154支雞腿混充為國產雞腿，黃男再佯「龍昇蔬果行」所提供者均為國產雞腿，向基隆市政府申請詐得獎勵金1萬360元。檢方認定，黃、蔡、余等人涉犯刑法共同犯詐欺取財及偽造文書等罪。

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另，黃等人進口國外雞腿佯稱為國產雞腿，負責稽查營養午餐供應商基隆市深美國小約聘林姓營養師為使黃能順利通過午餐食材抽驗，2021年11月間，將教育處2021年11月至12月間表定稽查學校及人員等應秘密事項傳送給黃，使黃得在教育處稽查食材時預作準備，使稽查喪失效果，認定林涉犯刑法公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪。

檢方認定，林姓營養師身為國小營養師，應依職責協助把關學生營養午餐食材品質，竟為一己之私，罔顧學生福祉，為使所任職的學校及其經手的食材看起來無瑕疵可指，而將應秘密的稽查日期等事項告知黃，讓黃得以預做準備，致教育處就學生營養午餐食材品質的稽查完全失去效用，甚於本案查獲後，堅詞否認犯行，犯後態度惡劣，請從重量刑。

至於，黃男長期以龍昇蔬果行得標基隆市各學校的營養午餐食材標案，就應提供何種食材始可請領獎勵金，竟仍為一己之私利混充食材並詐取獎勵金，請從重量刑。

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