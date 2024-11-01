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    首頁　>　社會

    失聯移工衍生社會問題 移民署將加速遣送並跨部會合作

    移民署（資料照）

    移民署（資料照）

    2024/11/01 11:43

    〔記者劉慶侯／台北報導〕針對外界質疑國內大量失聯移工，導致產生收容遣送問題及淪為詐欺人頭帳戶，移民署表示，失聯移工在台衍生問題須跨部會合作，自源頭減少移工發生失聯，移民署亦將配合打詐政策，避免失聯移工淪為人頭帳戶，並持續加速遣送作業。

    移民署表示，截至113年10月底止，移民署收容人數約為最大收容量之8成，現階段平均收容天數為28日，遣送工作進行順遂。目前，移民署除調度人力加速遣送外，並協調駐台機構加速核發旅行文件及請航空公司釋出機位。

    至於失聯移工於收容期間，返國及收容衍生費用以自行支付為原則，由移民署協助受收容人聯繫親友及駐臺機構籌措相關返國經費，倘於收容期間無力支付行政罰鍰，移民署即依行政執行法規定，逐案移送行政執行並管制入國。

    針對失聯移工成為詐騙集團人頭帳戶，移民署表示，配合政府打詐政策，移民署已於今年9月5日與金管會完成介接外籍移工資料作業，提供金融機構加強審核，移民署將積極配合檢警機關調查外籍人士涉犯詐欺犯罪，共同維護社會秩序。

    移民署表示，移民法增訂處罰態樣及提高罰則，是為兼顧國家安全與社會安定，抑制黑工市場發展，移民署持續與勞動部共同研商減少移工失聯之解決對策，並以查處實務經驗，提供政策建議予勞動部，以強化源頭管理機制，減少移工發生失聯情事。

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