刑事局公布第3季詐騙高風險業者 台灣中油遭冒名135次居冠

刑事局公布第三季民眾通報高風險業者。（記者姚岳宏翻攝）

2024/10/30 19:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團假冒業者通知消費者，謊稱誤設分期付款等錯誤，要求操作ATM或網路銀行轉帳，刑事局今公布今年第三季高風險業者，「台灣中油股份有限公司」遭民眾通報、疑遭冒名詐騙135件最多，刑事警察局也觀察到此類型假冒業者詐騙電話，現已多改用國內手機門號行詐。

刑事局打詐中心指出，此類型態詐騙手法為歹徒取得消費者姓名、電話、消費狀況等個人資料，假冒業者致電民眾稱「工作人員操作錯誤」、「誤設會員等級」、「因駭客入侵導致資料外洩」等話術，詢問民眾銀行資料，再假冒銀行客服人員要求民眾操作ATM、網銀匯款、或購買遊戲點數以解除相關設定，民眾若疏於查證易造成被害。

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刑事局也觀察到，除買家被騙，近來拍賣平台「賣家」遭詐騙案也有增加趨勢，歹徒假冒買家，利用臉書Messenger或拍賣平台聊天系統，聯繫賣家必須使用物流平台進行送貨，以「無法下單」、「已匯款但款項遭到凍結」等名義，給予假拍賣平台或貨運業者客服連結、QR Code，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求賣家操作ATM或網路銀行將款項匯出。

警方指出，近期這些受害者，幾乎都是第一次使用物流服務者，刑事局已促請業者，在賣家申請註冊及上架商品時，引導觀看情境式宣導影片，強化提醒賣家慎防此詐騙手法，請民眾切勿加入不明LINE客服或點擊不明網址連結提供個人資料，避免個人資料外洩致遭詐騙。

警方說，國內貨運業者「黑貓宅急便」、「台灣宅配通」、拍賣平台「PopChill拍拍圈」及「樂天市場購物網」亦有遭偽冒用客服誆騙賣家案例，也請民眾慎防花言巧語並認明正版客服，以免受騙。

刑事局呼籲，若接獲來電自稱國內電商或銀行業者，或通話過程聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「升級VIP」及「賣場認證」等關鍵字要求操作ATM、網路匯款時，請提高警覺，掛斷電話自行聯繫電商官方客服查證；必要時，可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

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