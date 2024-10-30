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    彰化版「玩命關頭」？馬自達「騎上」賓士車 左半部還懸空

    彰化縣和美鎮鬧區出現街頭奇景，白色馬自達休旅車「騎上」黑色賓士車。 （民眾提供）

    彰化縣和美鎮鬧區出現街頭奇景，白色馬自達休旅車「騎上」黑色賓士車。 （民眾提供）

    2024/10/30 18:54

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮鬧區今天下午出現街頭奇景，1部白色馬自達「騎上」黑色賓士車，馬自達車的左半部懸空，只剩右半部著地，駕駛還探頭出來查看，引發路過人車熱議。警方表示，楊男開車跨越雙黃線逆向到對向車道，將依照道路交通管理處罰條例，開罰600元到1800元的罰款。

    警方指出，今天下午2點左右接獲報案，和美鎮中正路有路邊停放的黑色賓士車，遭到對向的白色馬自達車輛「騎上來」，開著馬自達車的楊男（44歲）酒測值零，駕照正常，懷疑是開車恍神才會尬上賓士車。

    警方表示，由於楊男所開的白色馬自達，左半部都是懸空，只有右半部是著地，馬自達的白車剛好「尬」在黑色賓士車左側的Ｂ柱，楊男只能先待在駕駛座，不敢輕舉妄動，等到吊車前來，連人帶車把馬自達拖吊，楊男才脫困，警方確認楊男的駕照正常，酒測為零，車上也沒有違禁品。

    這起意外引發路過人車的高度關注，有人認為馬自達駕駛賠慘了，因為「尬」上的是賓士車，不過初步觀察，因為黑色賓士車鋼板厚，車體並未有明顯受損，只有鈑金略有脫落，所以，有民眾就認為，還好「尬」上的是賓士車，「尬」的位置是Ｂ柱，都讓雙方車輛損傷降到最低。只是馬自達車主除了要接罰單以外，還要付吊車費用，不包括理賠，就噴飛3、4000元了

    彰化縣和美鎮鬧區出現街頭奇景，白色馬自達休旅車「騎上」黑色賓士車。 （民眾提供）

    彰化縣和美鎮鬧區出現街頭奇景，白色馬自達休旅車「騎上」黑色賓士車。 （民眾提供）

    彰化縣和美鎮鬧區出現街頭奇景，白色馬自達休旅車「騎上」黑色賓士車。 （民眾提供）

    彰化縣和美鎮鬧區出現街頭奇景，白色馬自達休旅車「騎上」黑色賓士車。 （民眾提供）

    彰化縣和美鎮鬧區出現街頭奇景，白色馬自達休旅車「騎上」黑色賓士車。 （民眾提供）

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