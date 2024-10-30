鄭文燦涉貪案審判長突傳請假到退休 法官論壇炸鍋：刑庭勞逸不均

桃園地院傳出承審鄭文燦涉貪案的合議庭庭長請假到退休，引發內部炸鍋，法官論壇還出現文章抨擊刑事庭勞逸不均。（記者余瑞仁攝）

2024/10/30 17:07

桃園地院：依規定派任

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦於桃園市長任內涉嫌收賄500萬元被起訴，桃園地院昨天首度開準備程序庭，由受命法官廖奕淳單獨訊問，但嚴肅法庭背後卻暗潮洶湧，近期傳出此案合議庭的審判長因病請假直到退休，矚目案件審判長法官的不尋常異動，引起桃院內部炸鍋，法官論壇出現文章對此砲轟，引起熱議；桃園地院對此在論壇快速回應，將依規定派任。

鄭文燦涉弊被起案全國矚目，桃園地檢署起訴的卷證量龐大，承審合議庭必須耗時爬梳案情，並逐一傳訊被告及證人，後續還有交互詰問等程序，而審判長在案件進入審理程序的指揮節奏，直接影響審理速度，卻傳出鄭案合議庭庭長因病請假到退休，引起桃院內部議論紛紛，後面由哪位法官接手成為一大問題。

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法官論壇昨天出現署名「逃避溝通不是解藥」作者，以標題「致桃院刑庭—犧牲通常股是你們能想到的唯一解」，文中寫說，「突然有審判長因病請長假，你們想出來的方式是從通常股法官中派一個人當審判長，而這個法官的案子就大部分得打出來，讓其他法官去分，於是刑庭全部法官不但要分這位法官打出來的、可能多達數百件案子，還因為他去當審判長，從此少了一個通常股」。

該文章還直指桃院刑一庭、刑二庭長各自只帶1名法官，新收、未結案件數僅個位數，而刑十三庭不兼庭長的審判長，也只帶2位法官，認為可將少了審判長那一庭的3位普通股法官，分歸給這些庭長或審判長帶，讓這些負擔顯過輕的庭長和審判長勉強和別庭達到勞役均衡，這方案為什麼不行？最後點名希望桃園地院對此做出回應。

桃園地院在論壇回復表示，依法官法24條3項規定，法官年度司法事務分配後，有變更必要時，得由院長徵詢有關庭長、法官意見後決定；另，桃院審判長選任暨事務分配辦法3條3項規定，審判長於任期中遇有缺額或增補必要，院長得參酌前次得票數高低、曾兼任庭長的法官及自上級審調派本院的法官任命。

桃院表示，今年年度事務分配後，發生審判長因病請辭審判長職務，致生審判長缺額及變更事務分配必要，院長會依前述規定處理；若院長依規定任命新審判長後，需打散重分案件約為100多件，由桃院刑事庭學長分擔，每股約2件。桃院並說，院內過去沒有「將審判庭3名法官重新分配至其他合議庭」的規定或慣例可循，且若採行此方案，勢必會造成各股的庭期、法庭、蒞庭公訴人均需重新安排，恐影響案件順利進行。

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