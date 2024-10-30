為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南87歲翁車禍做筆錄 開車離開警所又撞2機車

    黃翁在分局前的興國路麻豆圖書館先與1輛機車擦撞，一旁的麻豆消防分隊救護人員第一時間即為女騎士檢傷。（民眾提供）

    黃翁在分局前的興國路麻豆圖書館先與1輛機車擦撞，一旁的麻豆消防分隊救護人員第一時間即為女騎士檢傷。（民眾提供）

    2024/10/30 17:00

    〔記者楊金城／台南報導〕禍不單行！台南市麻豆區87歲黃姓長者今天（30日）上午到麻豆警分局製作日前發生車禍的筆錄，結束後開車才離開分局，就在分局前的興國路與1輛機車擦撞，之後又失控衝到左邊仁愛路撞倒另輛機車，最後撞上電箱才停住，幸好黃翁與2名女騎士送醫都只有擦挫輕傷，而黃翁又要到分局交通分隊製作筆錄。

    黃翁可能身體不適或操作不慎，從分局停車場開車出來左轉興國路，不到3分鐘，就在麻豆圖書館前擦撞1輛機車倒地，隨後暴衝至對向仁愛路路口再撞倒另輛機車，最後自撞路旁電箱才停下。

    車禍現場在麻豆消防分隊前的興國路、仁愛路口，救護人員在第一時間救援，黃翁因撞到方向盤造成胸口疼痛，30歲蘇姓、35歲郭姓女騎士則有擦挫傷，送往麻豆新樓醫院救治均無大礙。

    黃翁因之前車禍，今天到麻豆分局麻豆派出所接受製作筆錄，沒想到才出分局門口又發生車禍，幸好2女騎士和他自己都只輕傷。後續將由麻豆分局交通分隊調查釐清肇事原因及責任歸屬。

    涉嫌肇事的黃翁也搭救護車就醫。（民眾提供）（記者楊金城攝）

    涉嫌肇事的黃翁也搭救護車就醫。（民眾提供）（記者楊金城攝）

    黃翁駕駛轎車與2輛機車擦撞後再撞上路旁電箱才停住，這起車禍造成3人輕傷。（民眾提供）

    黃翁駕駛轎車與2輛機車擦撞後再撞上路旁電箱才停住，這起車禍造成3人輕傷。（民眾提供）

    黃翁駕駛轎車與2輛機車擦撞後再撞上路旁電箱才停住，這起車禍造成3人輕傷。（民眾提供）

    黃翁駕駛轎車與2輛機車擦撞後再撞上路旁電箱才停住，這起車禍造成3人輕傷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播