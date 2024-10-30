台南87歲翁車禍做筆錄 開車離開警所又撞2機車

黃翁在分局前的興國路麻豆圖書館先與1輛機車擦撞，一旁的麻豆消防分隊救護人員第一時間即為女騎士檢傷。（民眾提供）

2024/10/30 17:00

〔記者楊金城／台南報導〕禍不單行！台南市麻豆區87歲黃姓長者今天（30日）上午到麻豆警分局製作日前發生車禍的筆錄，結束後開車才離開分局，就在分局前的興國路與1輛機車擦撞，之後又失控衝到左邊仁愛路撞倒另輛機車，最後撞上電箱才停住，幸好黃翁與2名女騎士送醫都只有擦挫輕傷，而黃翁又要到分局交通分隊製作筆錄。

黃翁可能身體不適或操作不慎，從分局停車場開車出來左轉興國路，不到3分鐘，就在麻豆圖書館前擦撞1輛機車倒地，隨後暴衝至對向仁愛路路口再撞倒另輛機車，最後自撞路旁電箱才停下。

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車禍現場在麻豆消防分隊前的興國路、仁愛路口，救護人員在第一時間救援，黃翁因撞到方向盤造成胸口疼痛，30歲蘇姓、35歲郭姓女騎士則有擦挫傷，送往麻豆新樓醫院救治均無大礙。

黃翁因之前車禍，今天到麻豆分局麻豆派出所接受製作筆錄，沒想到才出分局門口又發生車禍，幸好2女騎士和他自己都只輕傷。後續將由麻豆分局交通分隊調查釐清肇事原因及責任歸屬。

涉嫌肇事的黃翁也搭救護車就醫。（民眾提供）（記者楊金城攝）

黃翁駕駛轎車與2輛機車擦撞後再撞上路旁電箱才停住，這起車禍造成3人輕傷。（民眾提供）

黃翁駕駛轎車與2輛機車擦撞後再撞上路旁電箱才停住，這起車禍造成3人輕傷。（民眾提供）

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