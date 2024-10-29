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    仁愛鄉紅香部落木造民宅大火 2戶慘燒光

    南投縣仁愛鄉發祥村紅香部落木造民宅大火，火勢驚人。（南投縣議員林庭秝提供）

    南投縣仁愛鄉發祥村紅香部落木造民宅大火，火勢驚人。（南投縣議員林庭秝提供）

    2024/10/29 20:52

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉發祥村紅香部落今天傍晚發生民宅火警，木造建築火勢迅速蔓延，2戶民宅陷入火海，消防隊距離遙遠，消防車輛晚間7點趕抵時，民宅已付之一炬，所幸人員及時逃生，未釀成傷亡，火警原因仍待警消鑑識釐清。

    紅香部落木造民宅傍晚5點30分左右失火，火勢猛烈，南投縣消防局獲報調派仁愛、埔里、中心碑消防分隊出動消防水廂車5輛趕往灌救。不過，距離部落最近的仁愛消防分隊在霧社，車程1個小時以上，部落又缺乏消防滅火設施，晚間7點多消防人車抵達，立即拉水線灌救，控制、撲滅火勢，可惜房子幾乎燒光，所幸無人傷亡。

    縣議員林庭秝說，仁愛鄉幅員廣闊，部落分散、路途遙遠，卻只有霧社一個消防分隊，一旦距離遙遠的部落發生火警，往往遠水救不了近火，這次火警又燒到部落的水管，居民只能以農用噴藥機裝水，充當簡易滅火器材，十分克難。

    林庭秝指出，前幾年發祥村瑞岩部落也發生大火，為提升部落消防自救能力，積極爭取經費改善部落消防設施，瑞岩新舊部落消防管線配置經費870萬元最近才獲核定，積極爭取明年施做，沒想到又換隔壁的紅香部落大火，真的很無奈，也希望縣府能考量在鄉內增設第二個消防分隊。

    仁愛鄉紅香部落民宅火警，2戶木造房屋全毀，所幸無人傷亡。（南投縣議員林庭秝提供）

    仁愛鄉紅香部落民宅火警，2戶木造房屋全毀，所幸無人傷亡。（南投縣議員林庭秝提供）

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