朱學恒強吻鍾沛君案 二審宣判前調解未達共識

名嘴朱學恒今到高等法院開庭。（記者張文川攝）

2024/10/29 16:35

〔記者張文川／台北報導〕名嘴朱學恒被控於前年在餐廳包廂內2度「壁咚」強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，朱學恒為了自清，一審被依強制猥褻罪判刑1年2月，高等法院審理時他改口坦承犯行，本月16日還突然發出道歉文表示「本人深感悔悟」，但鍾沛君批評他為求輕刑才道歉；高院合議庭本月17日辯論終結，排定11月14日宣判，高院今臨時加開一次調解庭，傳喚朱學恆、鍾沛君到庭。

今日由法官主持調解，經閉門調解約100分鐘，鐘沛君庭訊後表示，靜候審判結果，不便表示意見；據了解，今日調解雙方並未達成共識。朱學恆訊後一語不發，迅速搭計程車離開高院。

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2022年8月6日晚上，朱學恒邀鍾沛君到台北市大安區某餐廳餐敘，趁同包廂友人先離開，只剩2人獨處，朱學恒起身坐到鍾沛君隔壁，以雙手壓住她的肩膀靠著牆壁，再強吻嘴唇數秒；鍾沛君被嚇到愣住，回神後立即轉頭及挪開嘴唇，朱學恒一度回座，但見她呆坐著，竟又起身，一手壓住她肩膀、一手拉住她手臂，不顧她掙扎，二度強吻得逞。鍾沛君去年6月於臉書發文揭發此事，台北地院一審將朱判刑1年2月。

二審高院審理，本月17日辯論庭之後，鍾沛君受訪表示，道歉現在對朱而言好像是自助餐，之前又好像非常困難，事實只有一個，朱學恒卻顛三倒四，自始至終不論是侵犯她還是道歉，都是照著自己的節奏，從未考慮過被害人感受，她看不出朱道歉的誠意，過程中朱和律師不斷提起錢，但「我不是一個商品」，請不要再提價碼來羞辱別人，她強調不管朱提多少錢賠償，此事關係的是正義和真相，從來都不是價錢的問題。

鍾沛君上週並公開自己的2項和解條件，一是希望朱針對判決書內容，逐一說明和道歉，二是要求朱在其流量很高的直播頻道上，提到她61次、合計9千多秒的扭曲事實且波及其他無辜人的言論，應該還原真相，向她和其他被害人道歉。高院合議庭今開庭調解，據知仍未達成共識。

台北市議員鍾沛君今天到高等法院開庭調解。（記者張文川攝）

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