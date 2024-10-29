大馬籍6歲男童深夜走失 父焦急報警赫然發現兒子就在派出所

警方幫助父子團聚。（記者王冠仁翻攝）

2024/10/29 14:48

〔記者王冠仁／台北報導〕一名馬來西亞籍6歲男童被人發現穿著睡衣，深夜10時許獨自站在台北街頭，還頻頻用英文向路人求助。警方到場後先將男童帶回派出所，同時通報周邊警力協助尋找其家人，不久後男童父親上派出所向警方求助聲稱自己的兒子走失，沒想到下一秒就發現兒子安然在派出所內，警方成功幫助父子團聚。

北市警大同分局今天發布新聞稿，鼓勵處理此案得宜的延平派出所警員賴冠穎，同時也呼籲民眾若於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場了解，或先行將兒童安置，避免走失可能發生之危險，並由警方到場後續協尋親屬，避免發生危險。

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大同分局延平所日前接獲民眾報案，聲稱在長安西路上有一名男童獨自徘徊，並以英文四處向路人哭訴、求助無門。

員警獲報前往，先將男童帶回派出所並安撫其情緒，經進一步詢問，警方這才發現男童年約6歲，屬馬來西亞籍，只會簡單英語。員警發現他身上穿著睡衣，研判他走失處距離其住家應該不遠，於是通報鄰近派出所協助尋找其家人。

不久後，男童父親因為發現兒子走丟，主動至派出所尋求協尋，驚喜發現兒子已安然的在派出所。原來男童父親是台灣籍，他近日要帶兒子到馬來西亞與妻子團聚，沒想到家中忽然停電，男童疑似害怕屋內漆黑，才下意識溜出家門，沒想到上演一場走失驚魂記。

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