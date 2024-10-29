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「喪屍煙彈」泛濫！ 雲縣議員建請提高為2級毒品

轎車衝進超商，雲林警方在肇事車輛內查獲喪屍煙彈，駕駛坦承毒駕。（記者黃淑莉攝）

轎車衝進超商，雲林警方在肇事車輛內查獲喪屍煙彈，駕駛坦承毒駕。（記者黃淑莉攝）

2024/10/29 12:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕上月國1西螺交流道附近一家超商遭一輛轎車衝入，造成2人受傷、5輛機車受損，雲林縣警局調查肇事24歲廖男是吸食俗稱「喪屍煙彈」肇禍。縣議員李明哲今（29日）在議會質詢，指喪屍煙彈泛濫，避免進入校園傳銷，要求警方要加強查緝及宣導。

李明哲今天質詢警察局長李建民，西螺超商遭轎車衝入的肇事原因是否與毒駕有關？李建民答詢說，當天警方在現場蒐證有查到「依托咪酯」即俗稱的喪屍煙彈毒品，廖姓駕駛也坦承有吸食。

李明哲進一步說，根據警政署資料，2023年3、4級毒品使用人口，30歲以下高達93%，18歲以下更占4成，毒品氾濫且危害嚴重，呼籲警方要加強查緝及宣導，避免毒品進入校園。

李建民指出，喪屍煙彈吸食後會出現像「喪屍」般渾身顫抖、行為紊亂、精神恍惚等狀況，在今年8月5日公告列管為第3級毒品，近來因吸食喪屍煙彈後肇禍頻傳，造成的危害影響嚴重，前幾天有議員提出建請中央把喪屍煙彈提高為二級毒品，近日將召開治安會報會中做成決議後將向警政署建議。

李建民強調，警方已訂有緝毒獎勵辦法，且有辦案特定對象，喪屍煙彈是一種翻新的毒品，主要透過傳銷方式散播，與賭博案一樣會進入校園都是有心幫派透過學生成員以吸收下線進入校園推廣，最有力的辦法還是強力查緝。

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