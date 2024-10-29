為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新澳隧道連環撞釀1死12傷 砂石車駕駛判1年獲緩刑

    蘇花路廊新澳隧道去年10月24日發生16車追撞，釀1死12傷，主要肇事的蔣姓砂石車司機被判刑1年、緩刑2年。 （資料照）

    蘇花路廊新澳隧道去年10月24日發生16車追撞，釀1死12傷，主要肇事的蔣姓砂石車司機被判刑1年、緩刑2年。 （資料照）

    2024/10/29 13:06

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕56歲蔣姓男子去年10月駕駛砂石車從花蓮北上宜蘭，行經蘇花路廊新澳隧道時，因超速加上恍神，追撞前方車輛，造成16車連環撞，釀1死12傷。宜蘭地院日前宣判，蔣男犯過失致死罪，處有期徒刑1年、緩刑2年，全案可上訴。

    判決指出，蔣男去年10月24日駕駛砂石車，從花蓮和平溪載運38340公斤溪石，要前往宜蘭縣員山鄉再連，下午1點42分行經台9線118公里處新澳隧道北上車道，當時隧道因有交控設備維護作業，產生車輛回堵，且有鳴笛救護車通過，車輛均靠兩側禮讓暫停。

    蔣男竟未注意車前狀況，恍神還超速，以時速56.1公里追撞前方車輛，連續撞擊推撞過程約10秒，直到撞到聯結車後方車斗才停止，車禍一共造成包含蔣男砂石車在內等16輛小客車、貨車與機車連環撞，釀1死12傷；首當其衝遭撞的76歲張姓駕駛傷重不治，其餘分別為開放性骨折、擦挫傷等。

    檢方查出蔣男砂石車限重3萬5千公斤，卻超載3千3百40公斤，加上超速，最後被依過失致死及過失傷害起訴，他在事發後留在現場坦承肇事，檢察官認定符合自首要件，建請法官減輕其刑。

    蔣男事後與傷者達成和解，7人撤回過失傷害告訴，合議庭裁定改以簡式審判程序，宜蘭地院日前一審宣判，蔣男犯過失致死罪，判刑1年、緩刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播