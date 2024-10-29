新澳隧道連環撞釀1死12傷 砂石車駕駛判1年獲緩刑

蘇花路廊新澳隧道去年10月24日發生16車追撞，釀1死12傷，主要肇事的蔣姓砂石車司機被判刑1年、緩刑2年。 （資料照）

2024/10/29 13:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕56歲蔣姓男子去年10月駕駛砂石車從花蓮北上宜蘭，行經蘇花路廊新澳隧道時，因超速加上恍神，追撞前方車輛，造成16車連環撞，釀1死12傷。宜蘭地院日前宣判，蔣男犯過失致死罪，處有期徒刑1年、緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，蔣男去年10月24日駕駛砂石車，從花蓮和平溪載運38340公斤溪石，要前往宜蘭縣員山鄉再連，下午1點42分行經台9線118公里處新澳隧道北上車道，當時隧道因有交控設備維護作業，產生車輛回堵，且有鳴笛救護車通過，車輛均靠兩側禮讓暫停。

請繼續往下閱讀...

蔣男竟未注意車前狀況，恍神還超速，以時速56.1公里追撞前方車輛，連續撞擊推撞過程約10秒，直到撞到聯結車後方車斗才停止，車禍一共造成包含蔣男砂石車在內等16輛小客車、貨車與機車連環撞，釀1死12傷；首當其衝遭撞的76歲張姓駕駛傷重不治，其餘分別為開放性骨折、擦挫傷等。

檢方查出蔣男砂石車限重3萬5千公斤，卻超載3千3百40公斤，加上超速，最後被依過失致死及過失傷害起訴，他在事發後留在現場坦承肇事，檢察官認定符合自首要件，建請法官減輕其刑。

蔣男事後與傷者達成和解，7人撤回過失傷害告訴，合議庭裁定改以簡式審判程序，宜蘭地院日前一審宣判，蔣男犯過失致死罪，判刑1年、緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法