假投資車手約婦人超商收款 巧遇警方巡簽逮正著

警方超商巡簽時意外逮獲假投資詐騙取款車手。（記者姚岳宏翻攝）

2024/10/29 12:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市1名派出所長到超商巡簽時，發現1男1女在超商座位區聊天，不但大談股票經，女方還在1張紙上簽名，所長心覺有異，上前詢問盤查，發現女方竟是投資詐騙被害人，詐欺車手正向她收款並填寫收據，當場逮人送辦。

中山分局中山二派出所長陳易典，上週執行巡邏勤務巡簽超商ATM時，見1男與婦人談論投資股票，上前盤查，過程中男子眼神閃爍，迴避警方視線、支吾其詞，他懷疑男子是詐欺集團車手，進一步查證，在男子身上查獲假投資公司的工作證、操作契約書、收據等，當場將42歲車手施男依涉詐欺罪嫌及洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。

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據了解，70歲蔡姓婦人日前點擊臉書投資理財廣告，遭誤導加入廣告中某名人理財專家Line好友，事後被介紹加入投資群組，蔡婦依詐騙集團指示，前往超商面交投資儲值金，正在填寫投資收款收據時，幸好被警方發現異常，保住20萬元。

車手施男稱是奉公司指示前往收款，蔡婦則是第一次與對方面交，因警方及時攔阻未損失，警方呼籲，投資務必透過合法管道，勿輕信網友來路不明的投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，可能就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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