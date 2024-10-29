渣！女友在樓下 他3分鐘性侵女同事2次

台中市李姓男子不顧女友在樓下，竟尾隨女同事至房內，短短3分鐘性侵害兩次得逞。（情境照）

2024/10/29 11:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事餐飲業的李姓男子去年與女友、女同事「小芳」聚餐喝酒，女友還在樓下，他竟尾隨女同事到店家2樓房間，短短約3分鐘性侵害女同事2次得逞；台中地方法院審理時，李男辯稱是「小芳」同意，但法官勘驗店家錄影，卻錄到小芳尖叫說「不要這樣，你女朋友在樓下」，認定性侵害屬實，且犯後態度不佳，依強制性交罪判刑3年8月。

判決書指出，李男與女子「小芳」（化名）是同事，去年（2023年）7月10日凌晨，李男與小芳聚餐飲酒，當天清晨7時54分小芳返回住處，李男竟尾隨至小芳住處性侵害，小芳抵抗說「不要這樣，你女朋友在樓下」，李男仍性侵害得逞，僅約2分鐘，7時56分，李男聽到女友在樓下呼喊，才停止性侵害，離開小芳房間，卻忘記帶帽子。

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女友質問李男為何帽子不見了，李男表示掉落在小芳房間，他隨即折返，又於7時56分左右，上樓第二度性侵害小芳得逞，小芳報警偵辦起訴。

台中地方法院審理時，李男不否認與小芳發生性關係，但他辯稱是小芳同意，小芳還對他說「我二樓沒有人」，沒有違反小芳意願。

法官認為，警方於小芳身體與內褲等處採集的基因，證實與李男基因相同，小芳則是指控說，當天她與李男及其女友一起唱歌，回到工作的店內喝酒，到清晨7時許，他回到店家二樓房間休息，李男尾隨至二樓，性侵害時她說「不要這樣」、「你女朋友在樓下」，並試圖用手推開李男且尖叫；李男卻說，「我與我的女朋友也會這樣」，李男離去後約3分鐘，突然又上樓敲她的房門，她將房門打開一個門縫，被李男告問她是否看見帽子，她就環顧房間四周，都沒有看到，李男突然推門進來將她推到床沿，再度性侵害。

法官勘驗店家的錄影畫面，也有錄到女子尖叫聲並大聲說「你女朋友在下面」、「走開啦」等語，顯示小芳曾大聲呼喊、喝斥李男離去等尋求協助的舉動，但卻沒有小芳說「我二樓沒有人」等語，足以證實李男性侵害。

法官認為，李男與小芳是同事，竟為滿足己身性慾，不顧小芳不願與他發生性關係，違反小芳意願性侵害，所為實屬不該；考量李男始終否認犯行，飾詞狡辯，且未與小芳調解、和解或賠償損害，犯後態度不佳，李男教育程度為高職畢業、從事餐飲業、與女友同住、未婚無子女等狀況，依強制性交罪判刑3年8月，可上訴。

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