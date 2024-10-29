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    狠父！與妻吵架重摔2月稚子出氣 殺人未遂判4年定讞

    最高法院審理新北市27歲林姓人父4年前和妻子為了錢吵架，竟毆打、重摔2個月的幼子，維持二審依家暴殺人未遂罪判處4年徒刑定讞。（資料照，記者張文川攝）

    最高法院審理新北市27歲林姓人父4年前和妻子為了錢吵架，竟毆打、重摔2個月的幼子，維持二審依家暴殺人未遂罪判處4年徒刑定讞。（資料照，記者張文川攝）

    2024/10/29 11:43

    〔記者張文川／台北報導〕新北市27歲林姓人父4年前凌晨和妻子為了錢吵架，竟拿未滿2個月的幼子出氣，先毆打男嬰頭部，再拋擲重摔至硬質床舖上，致使兒子顱骨閉鎖性骨折，全身癱軟失去意識，緊急送醫才救回一命；最高法院今維持二審依家暴殺人未遂罪判處4年徒刑定讞。

    判決指出，2020年9月2日凌晨0時許，林男酒後與妻子（案發後已離婚）爭吵後，心情不佳，本身又有經濟壓力及債務問題，見躺在床上的兒子哭鬧不止，竟動手毆打兒子頭部7、8下，再把他重摔到硬質床舖上。

    檢警調查，當晚9時許，林男發現男嬰呼吸微弱、全身癱軟且無意識，突感悔意，自行帶男嬰搭乘計程車，前往醫進行急救。

    醫院診斷男嬰硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、右眼皮瘀青、前額出血。

    林男到案後認罪。法院最終認定，林男僅因夫妻爭吵、心情不佳，即情緒失控犯案，造成男嬰傷勢嚴重，並深受後遺症影響，險釀無可挽回悲劇，有不確定殺人故意，其犯罪動機、目的及手段極不可取，且案發後未曾照料男嬰或負擔其醫療、生活所需，未積極彌補過錯，但審酌他認罪，有悔意，加上他發現男嬰不對勁後，積極送醫急救，依法可減刑，確定判刑4年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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