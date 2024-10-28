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    男8次販毒判刑10年8月 女伴代接1次電話代價2年10月

    詹姓男子販賣1次海洛因、7次安非他命，並提供安非他命1次給女伴張姓女子吸食，被苗栗地方法院判處應執行有期徒刑10年8個月。張女於其中一次安非他命交易中，替詹男接電話，還代詹男轉達買方「有了啦！你要，快出來」也吃上幫助販賣二級毒品罪，被處2年10個月徒刑。（資料照）

    詹姓男子販賣1次海洛因、7次安非他命，並提供安非他命1次給女伴張姓女子吸食，被苗栗地方法院判處應執行有期徒刑10年8個月。張女於其中一次安非他命交易中，替詹男接電話，還代詹男轉達買方「有了啦！你要，快出來」也吃上幫助販賣二級毒品罪，被處2年10個月徒刑。（資料照）

    2024/10/28 18:45

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣詹姓男子，販賣1次海洛因、7次安非他命，並提供安非他命1次給女伴張姓女子吸食，被苗栗地方法院判處應執行有期徒刑10年8個月。張女於其中一次安非他命交易中，替詹男接電話，還代詹男轉達買方「有了啦！你要，快出來」也吃上幫助販賣二級毒品罪，被處2年10個月徒刑。

    詹男於去年9月至今年3月間，陸續在苗栗縣、台中市、彰化縣，以1000元到3000元不等的價格，販售1次一級毒品海洛因、7次二級毒品安非他命，並免費提供張女吸食安非他命1次，於今年3月間被台中市東勢警分局查獲。

    檢警並查出，張女於去年9月30日晚間在使用詹男持用的手機時，接獲買方電話，對方於電話中詢問有無第二級毒品安非他命時，張女代詹男轉達對方「有了啦！你要，快出來」。當晚，詹男與對方在東勢高工附近，以2500元之代價完成交易。

    法官審理，核詹男犯販賣一級毒品罪，處8年6個月；犯販賣二級毒品6罪，各處6年2個月到6年4個月不等；犯共同販賣二級毒品罪，處6年3個月；另轉讓禁藥罪，處1年；應執行有期徒刑10年8個月。張女則犯幫助販賣二級毒品罪，處2年10個月。

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