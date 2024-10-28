家門口被擋路他按喇叭閃燈，竟遭白牌車司機鎖喉，新竹地院將暴行司機判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/10/28 13:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市葉姓白牌車司機開車擋到陳男的車開進自家車庫，陳男閃遠光燈按喇叭要求讓路，而且還罵「爛東西、有病、瘋子（肖仔）」，葉男不堪被罵，憤而打開陳男的車門以手壓制脖頸，新竹地院依強制罪將葉男判刑2月，得易科罰金。

法官調查，去年3月23日晚間6時40分許，葉男將小客車臨停在新竹市演藝路與私人土地鄰接處，當時陳男剛好駕車返家，擬由演藝路右轉駛入該私人土地，再利用升降梯進入住處停車塔，認為葉男的車子妨礙通行，即以閃遠光燈及連續鳴按喇叭方式，叫葉男讓路。

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葉男不滿，先下車與陳男理論後，才回到車上後退讓道，陳男駕車駛入私人土地，正等候升降梯匝門開啟之際，雙方口角再起，葉男因不滿被陳男怒罵「爛東西」等語，竟大聲稱：「你給林北下來！」他見陳男不為所動，上前強行打開陳男駕駛座車門，並以手壓制陳男的脖頸。

法官審酌葉男為智識成熟之成年人，僅因行車糾紛，未思量理性溝通，竟以強制方式妨害告訴人駕車離去之權利，可見法治觀念不佳，考量其始終否認犯行之犯後態度，且迄今未與告訴人和解或賠償損害，最後依強制罪判刑2月，得易科罰金。

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