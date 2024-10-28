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    首頁　>　社會

    用路人怕怕！埔里市區多起疑似製造車禍求償案

    民眾投訴該男子騎機車與其他汽、機車發生4件事故，包括中正路與忠孝路口事故。（民眾提供）

    民眾投訴該男子騎機車與其他汽、機車發生4件事故，包括中正路與忠孝路口事故。（民眾提供）

    2024/10/28 12:49

    〔記者佟振國／南投報導〕用路人怕怕！南投縣埔里鎮市區道路近來傳出疑似機車騎士藉機發生事故，以提告傷害向對方索賠金額從數萬、數十萬元不等，民眾則在網路PO文示警，警方則調查，遭指控男子今年以來發生4件交通事故，會進一步調查釐清，若發現違法行為，將依刑法詐欺罪及傷害罪嫌移送偵辦。

    有埔里鎮民在「埔里人」等臉書社團投訴，指近來發生多起疑以故意製造車禍真詐財事件，當事人是年約3、40歲男子，會在路口與汽、機車駕駛人發生事故，當下即報案並就醫，跟對方要求數萬、數十萬的賠償，若對方不從，即威脅要提告傷害。

    投訴民眾指出，目前查詢疑似假車禍案發地點在自強路與三民路口、北環路與忠孝路口、忠孝路與中正路口，雖呼籲大家要謹慎開車，不過還是很難防。

    PO文引起不少民眾議論與警方重視，埔里分局調查，遭指控男子於今年1月2日、2月1日、8月27日及10月7日分別在南盛街與忠孝路口、民富路與忠孝路口、水頭里隆生路段及中正路與忠孝路口，共發生4起汽、機車交通事故而受傷，其中2起事故有提出傷害告訴，也有民眾反映去年甚至更早男子還有其他事故紀錄，都希望能一併徹查。

    至於4件事故主要肇因包括無號誌路口左方車未讓右方車先行、路口閃紅燈警告未停車再開、無號誌路口轉彎車未讓直行車、左轉彎未依規定等，初步符合一般交通事故成因。但警方強調，任何涉及蓄意製造車禍或詐取財物的不法行為，將嚴格依法追查，若發現違法行為，將依刑法詐欺罪及傷害罪嫌移送偵辦，絕不寬貸。

    埔里分局進一步統計、分析，今年南盛街與忠孝路口發生4件事故（1件財損、3件受傷），民富路與忠孝路口6件事故（2件財損、4件受傷），水頭里隆生路段6件事故（2件財損、4件受傷），中正路與忠孝路口8件事故（5件財損、3件受傷），肇因大致與上述4起事故一致，為強化路口行車安全，已將自強路、忠孝路、北環路及中正路等地納入交通安全執法及宣導重點範疇。

    民眾在臉書社團PO文示警，表示近來有機車騎士疑似製造假車禍真詐財。（圖擷自臉書社團「埔里人」）

    民眾在臉書社團PO文示警，表示近來有機車騎士疑似製造假車禍真詐財。（圖擷自臉書社團「埔里人」）

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