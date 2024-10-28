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    台中大樓火警燒出白皙酒店妹 美腿如林排排站「清涼逃難」

    身材姣好，皮膚白皙的火辣酒店妹「清涼逃難」。（民眾提供）

    身材姣好，皮膚白皙的火辣酒店妹「清涼逃難」。（民眾提供）

    2024/10/28 12:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟大樓28日凌晨傳出火警，濃煙向上竄到旅館、酒店等各個樓層，火勢雖迅速撲滅幸未釀傷亡，但因當時酒店仍在營業中，也緊急疏散員工及顧客到大樓外，其中不乏身材姣好，皮膚白皙的火辣酒店妹，被直擊民眾拍下形容，美腿如林排排站「清涼逃難」，難得的街頭奇景。

    這起火警發生在今天凌晨3時許，地點在北區公園路上一棟大樓，消防局獲報派遣人車趕抵時，發現係地下室起火燃燒，濃煙則一路沿著通風管路迅速向上竄升，擴散到多個樓層，所幸火勢很快就控制撲滅，濃煙也在消防人員的處置下順利排出，未造成人員受困或傷亡，初判係地下室堆放雜物引發，確切起火原因及財物損失待查。

    而這起火警也發生意外插曲，原來當下濃煙往上竄升時，樓上仍有酒店仍在營業，業者發現警報器大響，立即疏散員工、顧客到樓下避難，只是一場火警兩樣情，酒店小姐無奈得提早收工，而客人則大喊賺到，畢竟發生突發狀況都來不及買單就趕著疏散離開，業者也因此無法及時向消費酒客算帳，成了另類損失，大嘆賠了夫人又折兵。

    只是深夜街頭頓時出現不少穿著火辣的酒店妹，其中不乏身材姣好，皮膚白皙的短褲妹，她們排排站「清涼逃難」，成了難得的街頭奇景。

    身材姣好，皮膚白皙的火辣酒店妹「清涼逃難」。（民眾提供）

    身材姣好，皮膚白皙的火辣酒店妹「清涼逃難」。（民眾提供）

    現場濃煙狂竄，消防人員緊急滅火。（民眾提供）

    現場濃煙狂竄，消防人員緊急滅火。（民眾提供）

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