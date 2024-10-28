台中小黃大迴轉 騎士撞上捲車底輾壓命危！10熱血男抬車救人

迴轉計程車與機車碰撞瞬間。（民眾提供）

2024/10/28 10:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區28日凌晨發生一起車禍！一輛計程車在路口大迴轉，同向楊姓騎士疑閃避不及直接撞上後，還因此捲入車底遭後輪輾壓，當下巨大碰撞聲引起路人側目，至少10位熱血民眾齊力抬起小黃救人，而楊男被救出因全身多處擦傷、意識不清，被緊急送往醫院救治，目前仍在搶救中。

台中市第二分局交通分隊28日凌晨2時48分獲報，北區公園路與市府路口有交通事故發生，立即派遣員警趕赴現場查處，經查，49歲陳姓運將當時駕駛計程車沿公園路由平等街往自由路方向行駛在內側車道，到市府路口迴轉時，與同向由45歲楊男所騎乘的機車發生碰撞。

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由於撞擊力道猛烈，機車車頭嚴重毀損、車殼碎片散落一地，楊男更因此被捲入車底遭後輪輾壓，動彈不得，而巨大的碰撞聲也引起路人側目，見狀紛紛停下機車或汽車衝到計程車旁協助，現場至少10位熱血民眾伸援，只見眾人七手八腳齊力抬起小黃後，協助楊男脫困。

同時間消防局救護車也趕抵，救護人員緊急將全身受有多處擦傷、意識不清的楊男送醫，目前仍在搶救中，至於陳姓運將則是並未受傷，將經呼氣酒測，無酒精反應，楊男部分則已報請檢察官核發抽血鑑定許可書，詳細肇事原因仍需蒐集各項跡證後，由交通警察大隊做進一步的分析研判。

第二分局長周俊銘呼籲駕駛人，迴車前應依規定暫停，顯示左轉燈光，並注意來、往車輛及行人，尤其雨天或深夜時段容易出現視線不清之情形，更應特別謹慎，才能避免事故發生。

至少10位熱血民眾伸援抬起小黃，協助楊男脫困。（民眾提供）

至少10位熱血民眾伸援抬起小黃，協助楊男脫困。（民眾提供）

事故現場一片狼籍。（民眾提供）

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