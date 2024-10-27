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    阿里山眠月線山友獨攀遇霧迷路 消防馳援獲救

    阿里山眠月線有獨攀山友因起霧迷路，南投縣消防局派員與嘉義消防人員進行搜救。（記者劉濱銓翻攝）

    阿里山眠月線有獨攀山友因起霧迷路，南投縣消防局派員與嘉義消防人員進行搜救。（記者劉濱銓翻攝）

    2024/10/27 17:11

    〔記者劉濱銓／南投報導〕嘉義阿里山一名56歲山友昨（26日）獨自前往眠月線登山，回程卻因起大霧在石猴站附近迷路，當下南投縣消防局獲報，派員連同嘉義消防隊前往搜救，所幸下午山友回報已跟隨一隊回程的登山隊下山，傍晚順利與搜救隊會合，解除一場虛驚。

    南投縣消防局表示，該名山友昨獨攀阿里山眠月線，預計當天來回，不料下午1點多山區起大霧，山友不慎在石猴站往上約900公尺處迷路，當時通報座標對外求援，經定位屬於南投縣內，轄區消防分隊便驅車趕赴阿里山園區救援。

    歷經2個小時路程與嘉義消防人員會合，再轉搭鐵道板車前往登山口，走了2個小時在下午3點接到迷路山友回報，指稱剛好遇到一隊下山的登山隊將一起下撤，搜救人員則相約在石猴站碰面，並於傍晚接觸到山友完成任務。

    消防局表示，眠月線登山路線相對明確，較少有迷路的事故通報，不過仍建議登山應攜伴陪同、避免獨攀，若有突發狀況才能互相照應，此次山友幸運遇到回程的登山隊才能順利下山，並立即回報搜救人員，才沒讓搜救人員持續在山區進行無謂的搜索。

    阿里山眠月線有獨攀山友（右一）因起霧迷路，南投消防人員上山搜救，所幸山友剛好遇上回程的登山隊一起下山，才順利與搜救人員會合。（記者劉濱銓翻攝）

    阿里山眠月線有獨攀山友（右一）因起霧迷路，南投消防人員上山搜救，所幸山友剛好遇上回程的登山隊一起下山，才順利與搜救人員會合。（記者劉濱銓翻攝）

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