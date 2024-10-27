又見「三六仔」賭場 屏東警深夜包抄帶回26嫌 全是叔伯級

警方在新園鄉五房村1處鐵皮工寮大陣仗逮捕26名賭博嫌犯，讓他們穿上綠色背心，顯見年齡都在叔伯等級。（警方提供）

2024/10/27 17:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣再度破獲流動性賭場，東港警分局獲報，指在轄區內新園鄉五房村一厝鐵皮工寮，每到深夜常有大批不明人士出沒，經埋伏發現為流動賭場，日前深夜登門搜索，一舉破獲俗稱「三六仔」的流動性賭場，在深夜大陣仗帶回26名嫌犯，全是叔伯級的中、老年人，賭客們則是大嘆「為何晚上還有警察」。

東港警分局接獲線報，在新園鄉五房村內疑似有藏匿職業賭場，經警方多日實施探訪、埋伏守候，見時機成熟持屏東地方法院搜索票，於前天深夜包抄該鐵皮工寮，當場查獲以51歲陳姓嫌犯為首的賭博集團，連同賭客共帶回26人，並查扣骰盅、骰子及賭資共計87900元等不法證物，全案偵訊後依刑法賭博罪移送法辦。

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警方指出，這場賭場以「三六仔及撲克牌大老二」作為號召，透過鄉親口耳相傳，每到新地點，疑似為避免有太多在地人，反而是邀請鄰近村莊的賭客上門，三六仔即以3顆骰子擲骰賭每次擲出點數的方式賭博，規則易理解且快速完成回合，也吸引大多不想再花時間了解規則的人登門聚賭。

警方到場時採包夾方式登門，把守住前後兩個入口後，各位叔伯也無意搏命翻窗逃走，乖乖束手就擒，大嘆「為何這麼晚還有警察」，警方在深夜大陣仗帶回多達26名嫌犯回警局訊問，穿上的綠色背心人龍在深夜格外引人注目。警方強調，賭博會使人成癮，毀人一生，且易衍生其它犯罪，職業賭場對轄區治安是種威脅，強調會持續強力取締。

警方在新園鄉五房村1處鐵皮工寮大陣仗逮捕26名賭博嫌犯。（警方提供）

警方在新園鄉五房村1處鐵皮工寮大陣仗逮捕26名賭博嫌犯。（警方提供）

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