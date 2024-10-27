悍妻當庭罵老公「俗辣」 法官：踐踏配偶尊嚴判准離婚

悍妻當庭罵老公俗辣，法官：踐踏配偶尊嚴判准休妻。（示意圖）

2024/10/27 16:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚24年的陳男指控，妻子張女多年來動輒對他與子女暴力相向，還霸佔他的財產，他向新竹地院訴請離婚，開庭時，張女當庭辱罵先生「就是一個俗辣」、「叫他像個男人」及「他就是個丟人現眼的人」等語，法官看在眼裡也認為張女反覆出言踐踏先生尊嚴，使婚姻裂痕益深，已無轉圜餘地，判准離婚。

陳男說，婚後收養妻子張女與前夫所生女兒，並育有一名女兒，張女婚後未曾工作，所有家庭生活費用都是他支付。張女情緒控制不佳，動輒對他與子女暴力相向，夫妻間因金錢及子女教養等問題日生嫌隙。107年張女逕自帶女兒至新北市租屋居住，每月房租至少5萬5千元及龐大生活費用全由他負擔，夫妻分居迄今已超過6年，各自生活，雙方之交流僅剩張女索討金錢時，還對他施以嚴詞威嚇、人格貶損的簡訊及無止盡的精神虐待。

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多年來，張女屢屢擅闖他所經營的公司，毁損公司財產，甚至將電腦搬走，令公司同仁無法工作，更莫名撥打電話騷擾同仁，將他的形象及名聲踐踏殆盡，全然不在意他營生艱辛，更罔顧公司同仁生計。

111年4月間，張女突然闖入並霸佔陳男在新竹縣寶山鄉房屋後，隨即拒絕遷離，期間更換所有鎖具及監視系統，阻撓陳男返家，且禁止員工進入清潔、養護環境，並毀損破壞車子，更侵佔他名貴收藏及文件等資產，還出言威嚇、咆哮，其中張女涉嫌背信、竊佔及毀損刑事案件部分，現由新竹地檢署偵查中。

陳男說，雙方實就離婚已有共識，卻因張女執著要求數千萬元夫妻剩餘財產分配差額，而令離婚陷入僵局。夫妻見面場域只有為了訴訟交鋒的偵查庭或法庭，彼此勢不兩立、水火不容，審理中張女甚且當庭辱罵他，婚姻裂痕已深，雙方情感消耗殆盡，請求法官判准離婚。

張女則說，因陳男外遇才會搬出寶山房屋，而她是先生公司債務保證人，債務金額高達7千萬元，陳男卻要她淨身出戶，陳男外遇在先，為了外遇對象拋妻棄子，她還是願意維持婚姻，因為自己並未做錯事，此關乎尊嚴問題。

法官根據LINE訊息截圖內容得知，張女傳送「是你先出手的，我也不用客氣了」、「妳破產吧」、「我會加倍奉還」、「我不會手下留情」、「現在我要錢，怕我搞臭你，你最好別再激怒我，我不怕你」等訊息給陳男，可見雙方當時已生嫌隙，無法理性溝通，雙方屢因金錢、子女教養態度不同及妻子懷疑先生外遇等事迭有爭執，致夫妻關係不睦而長期分居，婚姻已生破綻。

由於雙方長期無法理性妥善溝通，夫妻關係愈發惡劣，甚已對簿公堂，審理中張女更當庭罵人，絲毫未見夫妻情分，雙方爭執之際，張女態度強硬、氣勢高張，屢以言詞羞辱先生，反覆出言踐踏陳男尊嚴，使婚姻裂痕益深，終至無轉圜餘地，最後判准離婚。

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