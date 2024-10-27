竹科半導體董事長人行道猥褻女部屬被逮 辯稱懷疑被下藥

新竹地院。（資料照）

2024/10/27 16:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學園區一家半導體科技公司董事長S男，去年6月與公司高階幹部A女以及客戶在竹市某居酒屋應酬，S男竟趁A女酒醉不省人事之際，在店外人行道乘機襲胸、強吻摸下體，事後S男矢口否認，還說懷疑自己被下藥，然猥褻過程都被店內客人拍下，另有路人發現S男暴行而報警，新竹地院認為S男毫無悔意且對被害女二度傷害，依乘機猥褻罪判刑1年2月。

法官調查，已婚的S男與A女因業務上需求，去年6月8日晚間與兩名客戶在新竹市一家居酒屋吃燒烤並喝獺祭純米大吟釀、麥卡倫、啤酒等多種酒類，喝到11點多A女已不勝酒力意識不清，無法自行行走，S男則將她背出店外，兩名客戶各自離去。

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S男見A女酒醉不省人事，認有機可乘，竟在店外人行道上，將手伸進A女上衣內撫摸胸部，強吻並將手伸進內褲摸下體，經路人發覺有異報警。

S男矢口否認犯行，辯稱當時二人都已經意識不清，沒有知覺，他只是要扶A女，更沒有猥褻意圖。

證人作證說當時看到S男把手機伸進女生裙底拍照，甚至還打閃光燈且自拍親吻A女過程，手還伸進A女裙底上下其手，過程都被他錄影，且經法官當庭勘驗，確認S男確有襲胸、強吻、撩陰等猥褻犯行。

此外，被害人臉上以及內褲均驗出與S男DNA型別相符的檢體，足以認定S男有強吻A女並且將手伸進被害人內褲撫摸下體等舉動，也與證人所拍影片相符。

法官審酌被告S男與被害人原為同一公司主管與部屬，本有多年共事經驗與信賴關係，竟趁被害人酒醉意識不清狀態，在人行道襲胸、強吻並撫摸下體，犯罪情節不輕，造成被害人心中難以抹滅的陰影，儘管事隔已久，但被害人陳述意見時仍數度哭泣不止，可見本案對被害人身心、職涯影響甚鉅。

另一方面，S男不僅矢口否認，甚至說懷疑自己被下藥、酒都是A女倒的，仍將自己責任推諉給被害人，還說A女「要求5百張公司股票與現金2千萬，因為公司現正輔導上市。」無異是對A女二度傷害，審理中法官未見S男對於賠償被害人有何真摯的努力，或反思其行為不當，最後依乘機猥褻罪判刑1年2月。

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