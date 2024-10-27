未繫安全帶屢傳傷亡 國道警深夜取締違規284件

國道公路警察局近來針對未繫安全帶、大型車疲勞駕駛等違規強力取締。（記者吳仁捷翻攝）

2024/10/27 15:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道公路警察局統計今年1到9月，因未繫安全帶傳出16人遭拋出車外死亡，國道警近來展開專案勤務，強力取締行駛國道未繫安全帶及其他高風險駕駛行為，共查獲無照等284件各式違規，呼籲用路人繫安全帶，更避免疲勞駕駛害人害己。

國道警方統計，今年1到9月間，用路人因未繫安全帶遭拋出車外死亡人數達16人，較去年同期增加6人，且這16名死者佔整體交通事故死亡人數27.1%，顯見這類事故上升趨勢，比例驚人。

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國道警方分析，今年多起重大A1交通事故，死亡主因之一包含未繫安全帶，災例包括9月間國道1號斗南路段的3人死亡車禍、林口路段1死，事故中死者均因未繫安全帶，在車禍碰撞時被拋飛車外，導致無法挽回的悲劇。

國道警防範因未繫安全帶所造成的事故傷亡，針對深夜交通違規與疲勞駕駛易發生時段，全國同步執行專案勤務稽查使用安全帶，也針對大型車輛各項違規、疲勞駕駛等危險行為加強檢查，確保國道行車安全。

國道警方說，九個大隊取締284件違規中，包括243件未繫安全帶違規、18件無照駕駛、22件超速、未依規定變換車道等行為等多項違規、1件號牌註銷；相關違規威脅用路人自身生命安全，更嚴重危害他人。

國道警呼籲，未繫安全帶是造成事故當事人重大傷亡的常見原因，正確使用安全帶可大幅降低事故中重傷或死亡的風險。此外，國道行駛時間長、速度快，大型車駕駛更須謹守駕駛規則，保持高度警覺，防止疲勞駕駛，未來持續國道全國同步取締，保障民眾生命財產安全。

國道公路警察局近來針對未繫安全帶、大型車疲勞駕駛等違規強力取締，局長廖美鈴於勤教時提醒執勤重點。（記者吳仁捷翻攝）

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