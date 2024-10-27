移民署培育新二代親善大使 「男」丁格爾傳授急救技能

新二代護理師張庭維傳授心肺復甦術。（記者王冠仁翻攝）

2024/10/27 10:59

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署為了培養新二代成為台灣未來的軟實力，近年來積極推動各式培力計畫。移民署台北市服務站昨舉辦新二代親善大使培力課程，邀請新二代護理師張庭維擔任講師，分享自身在台灣求學、就業的心路歷程。張也分享一些實用的急救小技巧給現場新二代朋友，同時勉勵他們面對職場「擇你所愛、愛你所選」，職涯才能長長久久，並能回饋社會。

移民署台北市服務站自2020年自各公私立大專院校徵集新住民二代子女，成立「新光閃閃新住民二代親善大使團」，透過自我探索、儀態訓練、影片及簡報製作等課程，進行為期1年的培訓課程，張庭維是第1期親善大使團員，此次活動邀請庭維為新二代指導CPR心肺復甦術、使用自動體外心臟去顫器（AED）訓練及哈姆立克法等急救技能。

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張庭維說，他母親來自中國，目前在長照機構擔任護理師，服務對象有患精神疾病或生活無法自理者，需要用心看顧，必要時便要進行急救。他曾遇過患有阿茲海默症的奶奶，對於說過的話、做過的事完全忘記，剛吃完午餐就嚷著要吃飯，有次奶奶用餐時遭食物噎到，他立刻施行哈姆立克法，在生死交關之際將其救回。

張庭維也說，身為男性護理師，總會察覺外界異樣的眼光，需要用自身的專業去化解性別框架、進而去獲得工作上的認同。有時女病人會因為不同性別而拒絕他的照料與看護，面對這些質疑，他都轉換心態，化成奮鬥的動力，期許自己能以「男」丁格爾的身分繼續在台灣發光發熱，希望有一天能找到志同道合的夥伴，開設一家護理機構，提供病人貼心及有尊嚴的照護，幫助更多需要他幫助的人。

新二代護理師張庭維平時在長照機構服務。（記者王冠仁翻攝）

新二代護理師張庭維傳授心肺復甦術。（記者王冠仁翻攝）

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