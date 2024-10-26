紅內褲裸女竹市城隍廟商圈夜遊 路人嚇壞

竹市城隍廟商圈昨晚有女子穿紅內褲逛大街。（擷取自臉書社群新竹爆料公社）

2024/10/26 16:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今晚將舉行萬聖節大夜行，不過昨晚有一名僅著紅色內褲的裸女，在城隍廟商圈周邊閒逛，還蹲坐在馬路上，無視旁人眼光，引發騷動，警方已掌握女子身分，將通知到案說明。

有網友在臉書「新竹爆料公社」發文稱，昨晚一名身穿紅色內褲，全身赤裸且身材姣好的長髮年輕女子，不明原因竟在城隍廟商圈嬉遊。該名女子沿著中山路一路走秀，還突然蹲坐在大馬路上，也因城隍廟商圈小吃美食店家很多，這名女子的行徑也引發民眾議論及側目。

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這名女子的行徑在網路引起討論，有網友認為該女子是為今晚要的萬聖節試穿新造型服裝，還有網友認為「她在展示這件內褲的獨特，必須全身裸露，才可以凸顯火辣身材，與內褲性感的價值，必須在鬧區狂野一下」。

警方表示，嫌疑人在公共場所意圖供人觀覽而公然猥褻之行為，已違反刑法第234條之規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；此外，在於交通頻繁之道路任意坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項4款，可處500元罰鍰。

警方表示已接獲報案，到場後未發現，已調閱監視器，並掌握這名女子的身分，將請這名女子到案說明。

紅內褲裸女出沒在大街上。（擷取自臉書社群新竹爆料公社）

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