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    基隆建置5處雷達偵測智慧系統 改善路口事故

    基隆成功一路與光一路車流量大，易發生路口側撞與追撞事故，交通處已設置雷達偵測設備減少事故發生。（記者盧賢秀攝）

    基隆成功一路與光一路車流量大，易發生路口側撞與追撞事故，交通處已設置雷達偵測設備減少事故發生。（記者盧賢秀攝）

    2024/10/26 13:49

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市府交通處分析無號誌化路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，針對全市52處無號誌化路口加強交通標誌、標線改善措施。目前已在成功一路與光一路口等5處，建置雷達偵測設備，會顯示「前方有車」、「橋上有車」等字幕，提醒駕駛人留意前方路況，減少車禍發生。

    交通處統計分析無號誌化路口車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，今年針對全市52處無號誌化路口，改善交通標誌、標線等改善措施，加強幹支道路權，指示駕駛人行經路口應注意停讓。

    市政府向交通部申請補助，挑選前20名易肇事無號誌化路口，逐一檢視各路口事故型態，針對事故位置及視距不足處陸續建置雷達偵測設備及CMS資訊可變式告警設施，其中常有碰撞事故的成功一路、光一路口列為首要改善路口，主要因緊鄰成功陸橋導致有大量橋上及橋下車輛匯入，易發生路口側撞及追撞車禍。

    交通處會勘後認為，該路口設有橋墩，視線及死角問題，較難以標誌、標線等交通工程手段完全解決，除路口增設停字標誌、警示告示牌及相關標線改善，也建置車輛雷達偵測設備，以偵測幹道車輛並警示支道車輛禮讓的方式，當幹道有車輛通過時，預先以CMS資訊可變式看板顯示告警支道車輛注意。

    交通處長王圳宏表示，今年已完成雷達設備輔助偵測車輛路口，有成功一路與光一路口、中正路393巷口、安一路278巷口、教忠街121巷口、復旦路19巷口等5處路口，將持續檢視建置後改善成效。

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