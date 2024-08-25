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白牌司機接單跑腿服務 代購點數淪詐騙人頭帳戶

刑事局提醒，千萬不要將自己帳戶輕易提供給別人。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局提醒，千萬不要將自己帳戶輕易提供給別人。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/25 16:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕嘉義市黃姓女白牌計程車司機，在LINE群組有客戶委託她去超商代買Apple Pay點數，黃女不疑有他，提供自己銀行帳號給對方，並在收到匯款後，前往超商完成交易，沒想到卻是落入詐騙陷阱，自己辛苦跑腿賺的錢，帳戶卻遭銀行警示，成為詐騙人頭帳戶共犯。

警方調查，黃女7月間利用LINE的白牌計程車群組接單，與LINE暱稱「軒睿」的客戶接洽服務，「軒睿」稱需要「跑腿」服務，要黃女幫他去超商買2張3000元的Apple Pay點數卡，並把條碼拍照傳給他，並詢問黃女的個人銀行帳戶，表示要先把購買點數的6000元與車資100元一起匯給黃女。

黃女沒多想，即把自已銀行帳號告訴「軒睿」，當確認收到匯款後，即按照「軒睿」指示操作購買點數，黃女本以為順利完成一件交易，沒想到隔天竟收到銀行告知帳戶被警示。

經向警方查證，原來是有李姓玩家跟網友購買遊戲點數，卻於匯錢6100元至指定帳戶後，即遭對方已讀不回，而匯款帳戶卻是黃女的帳號；黃女跑腿賺錢，反遭陷害。

刑事警察局提醒，近期詐欺集團常以加入多元計程車LINE群組，利用請求代購服務以三方詐騙方式，要求司機代購點數並以贓款付帳，藉機洗錢及詐財；為免被詐欺集團利用又受訟累，不管是購買何種點數或任何理由，請注意關鍵字「代購點數」就是詐騙。

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