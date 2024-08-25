替乾爹討公道？台中宮廟普度中主委遭槍擊 27歲槍手擁雙槍速逮

發生槍擊案的土地公廟。（圖由警方提供）

2024/08/25 16:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市24日中午驚傳槍擊案，西屯區1間土地公廟郭姓主委在廟內遭開槍，右腿連中2槍當場血流如注，所幸送醫後沒有生命危險，警方獲報1小時內循線逮捕開槍27歲張姓男子，他聲稱郭積欠已歿乾爹300萬元，才會替乾爹討公道，但警方對其說詞存疑，今天依槍砲等罪嫌送辦並建請羈押，釐清確實原因。

經查，63歲郭男是台中市西屯區永福路1間土地公廟的主委，昨天中午12時54分該廟正在進行中元普度，突然有1名男子騎車前來，指明要找郭談事情，卻在郭現身時突然掏出插在腰際手槍，朝他腿部連開數槍，行凶後騎機車逃逸，轄區警方獲報趕往處理，發現郭男右腿2處槍傷，所幸送醫後無生命危險。

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警方同時間組成專案小組偵辦，在現場發現6個彈殼及2個子彈，經調閱路口監視器畫面鎖定槍手逃逸路線，迅速於案發1小時內，將涉嫌行凶的27歲張姓男子查緝到案，並查扣2把槍枝及子彈13顆，初步查出係張男聲稱與郭男間有財務糾紛，張男趁該廟普度期間前往行凶，且從郭中槍傷勢研判，教訓意味濃厚。

張男進一步供稱，郭因積欠已歿乾爹300萬元未還，才會出面替乾爹討公道處理債務，但因張拿不出任何債務憑證，警方懷疑他的說詞避重就輕，不排除幕後還有人主使教唆，今天詢後依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢方羈押，持續釐清開槍動機。

警方在案發後迅速逮捕張姓槍手。（圖由警方提供）

警方查扣的槍彈。（圖由警方提供）

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