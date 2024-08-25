囂張竊賊天母闖空門偷勞力士 警方鷹眼認出他

何嫌翻越圍牆進入民宅搜刮。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/25 14:39

〔記者王冠仁／台北報導〕47歲何姓男子缺錢花用，跑到台北市天母隨機闖空門行竊，看準1樓住戶無人在家，翻牆潛入大肆搜刮，偷走一只價值35萬元的勞力士名錶與黃金飾品，由於他是慣竊，警方從監視器畫面一眼認出他，隨即到他經常出沒的社子地區逮人，在其住處內查扣偷來的贓物，人贓俱獲。

北市警士林分局今天宣布偵破這起住宅竊案，原來何姓男子是名慣竊，平時住在社子，無所事事，缺錢時就四處行竊，多次進出警局，是地方上的頭痛人物。他近來又因為缺錢花用，於是跑到天母地區，隨機挑選下手目標。

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何趁著夜色掩護，看準中山北路七段一處位於1樓的民宅，研判屋內無人，徒手翻越圍牆，再從民宅後門敲破玻璃窗進入屋內大肆搜刮。何偷走屋主1只要價35萬元的勞力士名錶、黃金飾品、現金等，造成屋主損失約40萬元。

屋主返家發現遭竊，氣得報警，警方調閱周邊監視器畫面追查，由於何是慣竊、多次進出警局，曾經與他「交手」多次的員警，一眼認出他就是竊賊。警方在案發後6天，循線到他的社子住處周邊埋伏，趁他現身時上前逮人，並在其屋內起出偷來的勞力士名錶、黃金飾品等。

據了解，何聲稱缺錢花用才下手行竊。警方最後將他依竊盜罪嫌送辦，同時也呼籲民眾，民眾如在家存放現金或貴重物品，建議可加裝保全設備，並定時檢查門窗是否上鎖，降低被竊風險。

警方將何嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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