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國道南投服務區車聚 警查獲賓士車懸掛假車牌

國道警察在國道3號南投服務區停車場，查獲1部賓士轎車懸掛假車牌。（圖由民眾提供）

國道警察在國道3號南投服務區停車場，查獲1部賓士轎車懸掛假車牌。（圖由民眾提供）

2024/08/25 11:52

〔記者張協昇／南投報導〕國道3號南投服務區停車場，昨（24日）天深夜出現車聚，國道公路警察局第七公路警察大隊據報前往了解，查獲1部賓士轎車懸掛假車牌，依規定拖吊回名間分隊保管，39歲林姓駕駛人坦承車牌為網路購買，警方將依偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪移送南投地檢署偵辦。

國道公路警察局第七公路警察大隊，昨晚11時47分許獲報南投服務區C區停車場出現車聚，恐衍生交安及治安問題，且有車輛疑似懸掛假車牌，經派員到場查獲林姓男子駕駛的賓士轎車懸掛假車牌，立即將林男帶回名間分隊調查，車輛也一併拖吊回保管，林男坦承車牌為網路購買。

警方調查，懸掛偽造號牌行駛國道，已嚴重妨害監理機關對行車管理及警方對於交通執法正確性，並對往來高速公路用路人造成嚴重危害，為維護社會大眾行駛高速公路安全，除依道路交通管理處罰條例第12條舉發，最高可處1萬800元罰鍰外，依刑法第212及216條偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪，擅自使用偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，請用路人確實遵守行車規定，切勿心存僥倖。

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