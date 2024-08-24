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    涉假車禍20次搏命詐財 台南「彎道殺手」落網了！

    李姓男子被警方稱為「彎道殺手」，專門趁汽車駕駛打右轉方向燈時，鑽進死角假摔要錢。（民眾提供）

    李姓男子被警方稱為「彎道殺手」，專門趁汽車駕駛打右轉方向燈時，鑽進死角假摔要錢。（民眾提供）

    2024/08/24 19:30

    〔記者王捷／台南報導〕「彎道殺手」李姓男子涉嫌專趁汽車駕駛右轉時，鑽入死角假摔、手法熟練，再向被害人索取幾千元醫藥費，警方昨天趁著他向被害人要錢時，將他以現行犯逮捕，粗估他「搏命演出」超過20次，足跡遍布台南市區。

    50多歲的李男，有多項詐欺紀錄，是地區的頭痛人物，他都是利用車輛轉彎時，故意碰撞汽車駕駛人的盲區，然後迅速倒地，藉機向駕駛索討醫藥費及和解金，多數受害者因不想惹麻煩，選擇付錢了事。

    僅在8月份就有8次車禍的紀錄，警方認為實際數字可能更高，警方調查還發現，李男並非初犯，九年來，他便在安平區、中西區利用類似手法詐騙，當時也曾被逮捕。

    警方預計蒐集這些證據，向檢方申請拘票逮捕李男，正巧廿三日李男在警四局轄區故技重施，並向被害人索討千元和解金，警方從事發地點的監視器分析，發現李男刻意倒地的過程，加上目擊證人證詞，將他以現行犯逮捕。

    李男被警方帶回調查時，還試圖辯解自己真的受傷，然而警方早已蒐證多時，將他依詐欺罪移送，並向檢察官建議，以反覆實施犯罪的理由，向法院聲請預防性羈押。

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