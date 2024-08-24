台中水電工不認性騷女學生 辯自己包皮太長發炎

何姓水電工性騷擾女學生與女騎士等3人，台中地院不採信他包皮太長發炎等辯詞，判處他徒刑7月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2024/08/24 16:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕國中肄業已離婚的何姓水電工，有多次性騷擾前科，去年8月他又在路上搭訕高中女學生，「給妳3000塊，幫我用手打（手槍）」，又在賴姓女駕駛的轎車旁，裸露下體猥褻，甚至尾隨女騎士，用手機播放色情影片，語出「請妳幫我口交好不好」，台中地院審理時，他全盤否認犯行，辯稱自己包皮太長，罹患勃起障礙、龜頭包皮炎，才會摸自己下體，他向女學生說的是「請妳幫我打下手」，不是「打手槍」，台中地院不採信他瞎掰的辯詞，依公然猥褻罪等罪名判刑7月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，何男於去年（2023年）8月15日傍晚5時許，騎機車於台中市區，見一名身穿高中制服的女學生等候公車，明知女學生未滿18歲，他竟然上前攀談，還說「給妳3000塊，幫我用手打（手槍），給妳錢賺外快，跟我回家」等語，女學生明確拒絕，何男引誘未遂後，騎乘機車離開現場，女學生事後向警方報案。

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警方還查出何男另於8月29日晚間9時許，於中市東區一處停車場，見賴姓女子坐在車內，他步行至車旁裸露下體，同時用手上下套弄生殖器（俗稱打手槍），賴女飽受驚嚇，隨即駕車駛離該停車場，並報警處理。

不料，何男並未滿足，事隔約2小時，當天夜間11時許，又於中市東區騎機車尾隨女機車騎士，還用手機播放色情影片，同時用手揉捏自己生殖器官，作出猥褻行為，還說「小姐這麼晚了，妳穿得這麼性感在路上哦？」，何男還說想跟女騎士做交易，「請妳幫我口交好不好」，女騎士受驚嚇，警方調閱監視器錄影畫面，循線查獲何男。

台中地院審理時，何男否認犯行，針對高中女學生部分，他承認搭訕，但他是說要給女學生3000元，「請妳幫我打下手」，不是女學生講的「打手槍」，女學生拒絕他，「我有問她要不要再考慮一下，她說不要，我就騎機車離開了」。

針對賴女部分，他宣稱當時途經停車場尿急，想在停車場排尿，自己患有勃起障礙、龜頭包皮炎等病症，自己包皮太長，想尿尿時，要把包皮向後撥弄，以免造成尿液不規則排出四賤，不知賴女在車上。

針對女騎士部分，他承認尾隨搭訕女騎士，但否認公然猥褻、播送色情影像等犯行，他辯稱當時只想認識女騎士，被女騎士拒絕後，他就離開了，這段過程中，他因包皮比較長，被陰毛夾住了，所以伸手撥了一下生殖器，女騎士說此舉讓她不舒服，「我向她道歉後就離開」。

台中地院依錄影畫面，以及被害人說詞，不採信何男上述辯詞，且何男又有多次性騷擾前科，上訴行為分別觸犯兩次公然猥褻罪，一次的播送猥褻影像罪，以及觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」的引誘使少年（少女）為有對價之猥褻行為未遂罪，判處徒刑7月，可易科罰金與上訴。

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