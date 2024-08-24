4人登山隊奇萊東稜2人跌傷 空勤直升機至北鞍營地吊掛送醫

2名傷者包括27歲英國籍男子（左前格子褲子）、24歲陳姓男子（右後），均由空勤及消防攙扶下飛機。（花蓮縣消防局提供）

2024/08/24 12:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一支4人登山隊22日從奇萊登山口起登，預計4天快速走完「四大橫斷路線」奇萊東稜，但2人昨天傳出摔傷，造成膝蓋受傷需攙扶，人員在北鞍營地等待救援，今天早上天氣晴朗，由空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊出動NA-715直升機，將2名傷者吊掛到花蓮送醫。

奇萊東稜線過去建議行程是排5到6天，4天算是相當快速，4人登山隊伍受傷2人，包括27歲英國籍藍姓男子、24歲陳姓男子。花蓮縣消防局表示，昨天下午3點半接獲報案，立即通知新秀消防分隊大隊長集結人員組搜救隊。

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據消防局轉述報案人林姓領隊說法，領隊說，昨天下午山區雲層出來，能見度降低，2名隊友不小心摔傷，造成膝蓋疼痛、疑似骨折，需人攙扶行走、無法順利移動，傷者已至在北鞍營地待援，請求希望今天上午直升機吊掛救援。

花蓮縣消防局表示，昨天下午4點20分成立前進指揮所，今天上午6點第一梯次搜救人員小隊長金皓、隊員徐丞安、隊員陳林桓、太管處巡山員曾沛堯等，合計1車4人（3警消、1巡山員）同步上午6點挺進山區。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，獲報後為避免傷者二次傷害、擴大事故發生，今天上午6點54分NA-715直升機從花蓮起飛，飛行組員包括正駕駛姜介山、副駕駛涂秋旭、機工長黃啟君以及共勤的消防署特搜隊員謝孟輯、李承勳 。

空勤在上午7點飛到北鞍營地上空，目標區周邊林木高聳、雜草覆蓋，經風險評估後，搜救員吊掛出艙到地面進行傷患檢傷評估後，決定採吊掛與吊籃方式救援，上午7點23分將傷者吊掛入艙，7點43分降落花蓮德興棒球場，由消防局救護車轉送醫院。

奇萊東稜北鞍營地今天上午實施吊掛，救出2傷患。（空勤總隊提供）

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