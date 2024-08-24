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    父親108萬遺產剩76元 男控前女友偷錢被法官打臉

    母親怪兒子半年內把父親的108萬元花到剩76元，高雄男不認帳指控前女友偷錢被法官打臉。示意圖。（資料照）

    母親怪兒子半年內把父親的108萬元花到剩76元，高雄男不認帳指控前女友偷錢被法官打臉。示意圖。（資料照）

    2024/08/24 11:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓男子的父親過世後，有一筆108萬元的遺產匯到他郵局帳戶，半年後，蘇母發現帳戶裡只剩76元，她怪罪兒子亂花錢，蘇男把錯推給宋姓前女友，提告控訴宋女偷錢，但法官發現宋女曾多次受蘇男指示去帳戶領錢，因此認定罪證不足，判宋女無罪。

    判決指出，2022年5月間，蘇姓男子的父親過世，留下一筆108萬元的遺產，匯入蘇男的郵局帳戶內，同年11月底，蘇男母親打電話質問蘇男，問他為何在半年裡就把108萬花到只剩76元，蘇男不認帳，指控是前女友宋女把錢偷走，甚至到警局報案提告。

    蘇男控訴，2020年間，他從事豬肉生意，到郵局開戶後，有告知當時同居的宋姓女友提款卡密碼，也會請宋女幫他提款，但2022年2月，他把郵局帳戶裡的錢轉至其他銀行帳戶後，就沒有再使用郵局帳戶，他不知道父親過世後有一筆108萬元的遺產匯到郵局帳戶，是母親打電話質問他錢跑去哪裡，他才知道帳戶裡有錢匯入，並強調「如果是我叫她領的，我就不需要報警」。

    高雄地院審理時，宋女喊冤，聲稱自己是受蘇男指示去郵局幫他領錢，還拿出對話紀錄佐證；宋女的同事也作證指出，他有看過蘇男到工作地點請宋女幫他領錢，但頻率她忘記了，但蘇男會把提款卡拿給宋女，宋女下班後就去領錢。

    法官檢視宋女提出的對話紀錄，發現蘇男曾於2022年10月指使宋女領錢後把錢交給「文哥的員工」，而同日0時12分、14分，宋女從蘇男郵局帳戶提領3700元後，於短暫時間內，依指示將錢交給「文哥的員工」，而與蘇男自稱2022年2月後不再使用郵局帳戶的說詞有所出入，因此不採信蘇男說詞，認定宋女涉案證罪不足，判她無罪，可上訴。

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