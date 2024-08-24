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    彰化鬥毆畫面上網 標題「請吃克難飯」 引好奇

    一場鬥毆事件，意外讓「克難飯」名詞爆紅。（翻攝自「黑色豪門企業」）

    一場鬥毆事件，意外讓「克難飯」名詞爆紅。（翻攝自「黑色豪門企業」）

    2024/08/24 10:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉22日凌晨發生一起鬥毆事件，一名橘衣男疑因爭風吃醋遭「球棒隊」爆打，斷手斷腳送醫，有人將畫面上傳到網路，標題是「請吃克難飯的下場！」結果意外讓「克難飯」這個名詞爆紅。

    這起鬥毆事件，發生在田尾公路花園路邊，約10人爆打橘衣男一人，剛開始是徒手毆打，橘衣男站起來，眾人再以棍棒招呼他全身，並要他「會一下（道歉一下）」，橘衣男硬氣地說「我不要，會」，結果招來更凶狠的毒打。

    此畫面目前在網路流傳，讓人看得怵目驚心，但網友好奇什麼叫「克難飯」。

    網友好奇說，這又是中國用網路用語嗎？其實「克難飯」的意思就是「圍毆」，它是土生土長的「台灣用語」，最初從眷村傳出「克難飯」這個名詞，意指當年物資缺乏，一碗飯加上荷包蛋，再加上幾片臘肉就是非常「澎湃」的克難飯，這碗飯讓許多眷村子弟懷念不已。

    但當年伴隨著眷村文化的還有「私刑正義」，「老大」若看誰不爽，便叫出來痛扁一翻，眾人圍毆一人，便稱為「請吃克難飯」，「請吃飯」其實是「請吃拳頭」，所以，有人想請你吃「克難飯」，千萬不要隨便答應，「單刀赴會」的下場就是趴倒在地。

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