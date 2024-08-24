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    首頁　>　社會

    穿越閃燈路口未減速慢行 19歲機車騎士與18歲乘客撞車噴飛

    機車行經路口，撞上橫向穿越馬路的轎車。（圖由警方提供）

    機車行經路口，撞上橫向穿越馬路的轎車。（圖由警方提供）

    2024/08/24 10:44

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名19歲林姓男子，昨（23）日騎機車載友人18歲蔡姓男子，行經苑裡鎮慈和街與育才街的閃燈號誌路口，未減速慢行，撞上橫向穿越馬路的轎車，林、蔡2人噴飛，受傷送醫，無生命危險。警方呼籲民眾駕駛車輛行經交岔路口時，應減速慢行，並注意左右來車，以維護自身及他人交通安全。

    苗栗縣通霄警分局今（24）日表示，分局苑裡分駐所於昨天上午11點42分許接獲110通報，在苑裡鎮慈和街與育才街口有車禍發生，經員警到場了解，為19歲林男騎機車搭載友人蔡男，沿育才街北往南方向行駛，與駕駛轎車沿慈和街東往西方向行駛的36歲李姓男子發生碰撞。

    林、蔡2人於碰撞後噴飛，2人身體有多處擦挫傷，送醫救治，無生命危險；轎車駕駛李男則無受傷。雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    警方調閱路口監視器影像，發現機車騎士於穿越路口時，未減速慢行，呼籲民眾駕駛車輛行經交岔路口時，應減速慢行，並注意左右來車，以維護自身及他人交通安全。（11:49更新）

    機車行經路口，撞上橫向穿越馬路的轎車，機車騎士與乘客噴飛，受傷送醫。（圖由警方提供）

    機車行經路口，撞上橫向穿越馬路的轎車，機車騎士與乘客噴飛，受傷送醫。（圖由警方提供）

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