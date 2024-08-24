碰！澎湖車輛爆胎撞牆翻覆 3人由車內爬出
2024/08/24 09:47
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市興仁路段，今（24）日清晨上演一段宛如電影情節般驚險畫面，1輛白色轎車由興仁往鎖港方向行駛，行經興仁水庫旁，左前輪突然爆胎，導致車輛失控，衝撞對向空心磚圍牆，由於衝擊力過大，導致車輛翻覆，駕駛與2名乘客都由翻覆車內爬出，現場車輛零件散落一地，加上大量油漬外洩，令人怵目驚心。
警方據報後趕抵現場，因當地為澎南出入馬公要衢，立即架起警示標誌，並對駕駛依法進行酒測，但駕駛未有酒精反應，雖然車輛四腳朝天，幸運的是車內3人都無大礙，但臉上表情還是相當驚恐，至於車禍發生原因，由警方展開調查，釐清責任歸屬，一早家屬就僱請吊車，將轎車吊正，送往維修廠檢修。
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根據馬公警分局調查指出，今日清晨3時57分許，在縣道201線0.1公里處岔路口（興仁段），謝民（20歲）駕駛自小客車附載王民與許民，沿縣道201線興仁往鎖港方向行駛，行至肇事地點自撞路外之物（圍牆）造成車輛翻覆，人員擦挫傷，駕駛無飲酒。駕駛表示，當時車輛時速才開到50，因左前輪爆胎失控，才會撞到對面空心磚墻翻覆。
由於車輛撞擊空心磚牆翻覆，造成巨大聲響，在寧靜的夜空更顯刺耳，不少興仁里民在睡夢中被驚醒，紛紛出門查看，還好車上人員無嚴重大礙。