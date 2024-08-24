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    台中「F1賽車展演賽」首宗詐欺！小資女趁機撈錢被法辦

    警方至新北市拘提徐女（圖右），並查扣電腦等證物，依詐欺罪法辦。（警方提供）

    警方至新北市拘提徐女（圖右），並查扣電腦等證物，依詐欺罪法辦。（警方提供）

    2024/08/24 09:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市將於9月28日在市政路封街舉辦「F1賽車展演賽」，3萬張門票本月15日開賣瞬間秒殺，黃牛票價也隨之水漲船高，現在連詐欺都來了，台中市警局四分局接獲報案，發現住新北市的徐姓女會計（小資女）沒有搶到票，卻上網兜售每張800元的黃牛票，台中市李姓女子匯款後，立刻被徐女封鎖，中市警局四分局20日北上逮捕徐女，她坦承想趁此機會賺一筆小錢，全案依詐欺罪法辦。

    中市警局四分局特別強調，徐女根本沒有門票，李女會受騙之因，是徐女於網路售票中強調「可面交」，不過，雙方洽談面交地點時，買家如果住台中市，徐女刻意選擇台東縣面交，故意謊報距離買家遙遠的地點面交，面交雖不成，卻能獲得買家的信任。

    中市警局四分局本月15日接獲李女報案，她說，自己於臉書購票社團群內，見一名賣家（徐女）張貼販售「國際賽車展演」門票貼文，李女隨即以Messenger私訊聯繫賣家，原票價是500元，雙方約定以每張800元購買2張門票，她轉帳1600元至指定帳戶，沒想到在傳送轉帳記錄截圖後，苦等不到對方回應，才發現自己早已被對方封鎖，連忙向警方報案。

    員警發現這筆錢沒有被領出，研判人頭帳戶的可能性不高，帳戶所有人徐女涉有重嫌，警方也馬上通知銀行，實施「圈存」的動作（註記該1600元不得提領轉匯），先保住李女的1600元匯款，再派員北上拘提徐女到案，查扣手機、電腦等證物，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    徐女任職私人企業的會計，她根本沒有票，卻異想天開，想趁此機會發小財，她自認每張800元的黃牛票，售價並不高，被害人不會為了區區1600元而大費周章報案，卻沒想到自己猜錯了。

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