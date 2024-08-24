賣官求榮！同居「最美董座」被犯罪集團供養 警政監林明佐續押

涉嫌被九州犯罪集團供養，還與女幹部同居，藏匿可疑財產4451萬餘元的警政監林明佐，台中地院裁定繼續羈押。（資料照）

2024/08/24 08:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天偵辦刑事局警政監林明佐，查出他受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及有「台灣最美董座」之稱的徐培菁（九州集團女幹部）供養，還查出林與徐女同居，藏匿可疑財產4451萬餘元，起訴33人之後，此案移審給台中地方法院，台中地院昨天裁定林明佐與陳政谷等8人繼續羈押，但陳政谷的左右手、前TVBS前記者史鎮康與幹部張麗貞交保，限制住居與出海出境，此案目前尚有6人繼續羈押。

起訴書指出，張麗貞是九州集團幹部，負責處理九州集團旗下剛谷公司等9家公司的財務，她從2022年2月至2024年2月，涉嫌經手128次金額共計6882萬元的賭博等贓款，依上級指示，轉存到其他指定帳戶，用於發薪或購置設備，亦即管帳的帳房，法院裁定50萬元交保。

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至於以500萬元交保的史鎮康，是TVBS前記者，他是2007年震驚全台的「周政保亮槍嗆聲錄影」的拍攝人，2006年間男子周政保仿效槍擊要犯薛球，拍攝拉空氣槍槍機上膛的錄影帶恐嚇仇家，時任TVBS駐南投縣記者史鎮康於2007年9月拍下影片，當晚播出獨家爆料新聞，東窗事發後，史鎮康被撤職，台中地方法院依幫助恐嚇罪判刑5月，得易科罰金，周政保則依恐嚇罪判刑1年10月。

起訴書指出，史鎮康直接聽命於九州集團總裁陳政谷，是九州集團旗下成固公司的負責人，他也是KU、THA賭博網站在台灣、中國與越南的經銷商，他有13至15名手下，並涉嫌洗錢，將賭資等不法所得，轉匯至中國或兌換成柬埔寨幣，或用於購買台中市南屯區土地興建大樓。

至於其他繼續羈押禁見6人，分別是林明佐與九州集團總裁陳政谷，以及九州集團幹部李孟修、劉宗奇、陳奕宏、洪文忠。

起訴書指出，李孟修是九州集團旗下剛谷公司發起人與負責人，直接受命於陳政谷，也負責賭博網站開發與第三方支付洗錢；劉宗奇從2021年起，以大股東身分擔任九州集團旗下賭博網站的經銷商，直接聽命陳政谷。

陳奕宏是陳政谷貼身小弟，處理行政事務並擔任高階財務主管，負責洗錢與統籌調度九州集團資金；洪文忠是九州集團高級管理幹部，指揮操控賭博網站，以及台灣負責收取人頭帳戶的「收簿手」，還是香港賭博網站的負責人，他涉嫌與史鎮康洗錢。

至於警政監的林明佐，法院以涉案重大，有逃亡串供等疑慮繼續羈押，中檢則於起訴書中痛斥他，受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及有「台灣最美董座」稱號的旗下幹部徐培菁供養，還與徐女同居，藏匿可疑財產4451萬餘元，與陳政谷稱兄道弟，身為高階警官，背棄在第一線努力打拚治安的基層員警，挾其大隊長、警政監之職權，持檢警努力調查的成果交換其個人私利，賣官求榮，敗壞官箴，莫此為甚，聲明從重量刑，以儆效尤，同時給予努力打拚的基層員警應有之公道。

TVBS前記者，也是九州犯罪集團總裁陳政谷重要幹部史鎮康，以500萬元交保。（資料照）

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