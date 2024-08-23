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    首頁　>　社會

    2通運公司涉濫倒廢土方 苗檢扣押名下16輛砂石車

    苗栗檢方將2家通運公司名下的16輛砂石車全數扣押。 （圖由苗栗地檢署提供）

    苗栗檢方將2家通運公司名下的16輛砂石車全數扣押。 （圖由苗栗地檢署提供）

    2024/08/23 19:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕蔡姓男子利用經營的2家通運公司，涉嫌自建築工地收受廢棄土方後任意棄置，經苗栗地檢署指揮偵辦，雖蔡男仍滯留國外，但檢方已陸續向苗栗地院聲請羈押同案被告吳姓、林姓2人獲准，並於陸續將2公司名下16輛砂石車全數扣押。

    苗栗地檢署檢察官彭郁清，指揮刑事局中部打擊犯罪中心等單位，於6月25日持搜索票發動搜索5處，查獲蔡男等人利用經營的2家通運公司，涉嫌自建築工地收受廢棄土方後任意棄置之犯行。

    承辦檢察官鑑於此2家通運公司並非首次遭查獲違反廢棄物清理法犯行，為保全犯罪所得，避免犯嫌繼續利用犯罪工具危害環境，向苗栗地法聲請扣押此2間公司名下之砂石車共16輛，苗栗地院於8月16日裁准予後，檢方陸續於19、20日扣得該等砂石車16輛，目前均暫移置經濟部水利署第三河川分署保管。

    苗栗地檢署呼籲，不法業者若企圖以合法掩飾非法棄置廢棄物之犯行，檢察、警察、環境機關必將通力合作積極查緝，並澈底剝奪犯罪所得，以展現貫徹維護環境永續政策之決心，後續仍將就案情尚未完全明朗部分，縝密蒐證，以期毋枉毋縱。

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