BMW X6逼車害5歲童慘死 肇事駕駛竟關說法官判輕一點

辛女的車子翻覆，在國道上停住。（民眾提供）

2024/08/23 19:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化現年67歲的張男駕駛BMW X6休旅車，不滿駕駛三菱COLT PLUS的辛女超車，竟高速超越對方，在其前方煞停2次，導致辛女失控翻車，車內5歲男童拋飛車外傷重不治，張男還肇事逃逸。事後張男否認有錯，審理期間還試圖對法官關說，法官認為張男犯後毫無悔意，態度惡劣，今天依犯過失致人於死罪、肇事致人死傷逃逸罪，判處3年2月徒刑。

彰化地院發言人庭長邱鼎文證實此事，他說，在審理過程中，張男確曾試圖透過審判長親友，轉告審判長「希望獲得較有利的判決」，事發後，法官當庭向被告及告訴人徵詢，是否要申請法官迴避，但雙方皆未要求迴避，法官因此無提出，並依法宣判。

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承審的法官指出，張男社會歷練豐富，在發生嚴重車禍，應該知道報警或叫救護車，甚至停車協助救護可能之傷亡者，本案件發生時張男卻捨此不為，反逕自駕車逃逸無蹤，棄傷亡者之安危於不顧，惡性難謂輕微，犯後調解不成立，還試圖關說法官，可見未有悔改之意，因此判處3年2月徒刑。

此案發生於今年2月13日下午5點，辛女（40歲）駕駛車輛載著一對兒女跟張姓女友人，準備從彰化返回高雄，行經國道1號彰化南下路段204公里處，與張男（67歲）駕駛的車輛互有超車，結果引起張男不滿，不斷按喇叭與閃大燈，並以時速逾140公里超車至辛女前方緊急煞停2次，導致辛女駕駛車輛失控翻覆，坐在副駕駛座的5歲辛童因此拋出車外，造成顱內、腹內出血等傷害，經送醫不治，其他三人則受有頭臉挫傷、骨折等傷勢。張男車子在最前方，事後經警方通知才到案說明。

法官表示，男童之死與辛女讓其坐在副座駛座有直接關係，因此判辛女1年徒刑，緩刑2年，但此車禍張男有更大過失，雙方雖試圖和解，但沒有成立，張男對於車禍一直認為沒有責任，事後也毫無悔意，態度惡劣。

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