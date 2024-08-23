大雷雨襲擊北市釀5災情！路樹倒塌、道路淹水、舞台塌陷砸傷2人

2024/08/23 18:14

〔記者楊心慧／台北報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署稍早發布7縣市大雨特報，下午3時30分接續發布16縣市豪、大雨特報；台北市政府則接獲五件災情，包含路樹倒塌2件、路面積淹水2件、舞台塌陷1件，其中舞台倒塌的部分，現場兩名民眾遭舞台砸傷，皆送往台大醫院，由於活動舞台並未向台北市建管處申請搭設，建管處已勒令拆除，並將以《建築法》查處。

台北市政府表示，兩件路樹倒塌包含大安區四維路26號，公園處已調派機具及人員到場將路樹鋸除中；大安區敦化南路1段323號的路樹則已處理完成。

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路面積淹水包含副總統官邸前方（大安區仁愛路3段118巷12弄21號），現場積水已消退；民權東路6段高公局人行步道涵洞（內湖區安康路28號對面），已請水利處至現場察看。

舞台塌陷則在中正區忠孝西路1段66號（新光摩天大樓一樓廣場），現場共2名民眾遭舞台砸傷（男性35歲清醒，頭部撕裂傷，男性70歲，清醒，頭暈）皆送往台大醫院。

台北市建管處表示，經查新光人壽街舞活動舞台並未申請搭設，第一時間已派員前往現場了解並籲令強制拆除，主辦方表示已雇工拆除中，後續將依違反建築法查處。

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