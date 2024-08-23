高市導入AI科技杜絕AB車 結合KTV加裝3D巡檢壓制街頭暴力

高雄市警察局長林炎田（左）宣布高市導入AI科技，杜絕AB車，並結合KTV加裝3D巡檢系統，有效壓制街頭暴力。（警方提供）

2024/08/23 17:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局配合市府團隊，將AI科技導入偵蒐平台、治安巡檢，投入壓制街頭暴力及查緝AB車等治安維護，包括與鳳山某KTV合作進行「3D治安巡檢預警系統」，運用AI影像分析及聲音感測辨識，監測周圍異常音量並提供主動示警等技術，同時還能使「AB車」無所遁形。

市警局表示，為打造高雄智慧城市，警方在智慧安防上發想構思，若能結合「監視器」、「物件辨識」、「數據分析」及「模式設定」，達到犯罪偵測能力，再結合「即時告警」機制，在事件發生當下，即時警示，作為警力派遣、處置、發動的依據。

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高雄致力推動科技建警及智慧警政，陸續推動「3D治安巡檢系統」、「AI情資整合偵蒐平臺」及「AI計算交通事故行車影像車速系統」等系統，將AI技術導入警政應用，獲得國內外智慧城市獎項。

市警局指出，除了交通事故等警政應用系統，運用有限的監視器畫面，進一步做AI分析外，還可預警街頭暴力案，將知名大型KTV列示範場域，合作進行「3D治安巡檢預警系統」概念驗證，該系統運用AI影像分析及聲音感測辨識等技術，進行異常行為分析，提供主動預警通報，以優勢警力迅速到場處理街頭暴力案件。

此外，市府積極推動「亞灣5G AIoT新創園」，實施的場域，以高雄亞洲新灣區周邊地區為主，涵蓋高雄展覽館、高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄軟體園區等區域，昨特邀AI視覺大廠Linker Vision團隊與官警進行技術交流分享，共同討論研析、交流。

高市導入AI科技，杜絕AB車，並結合KTV加裝3D巡檢系統，有效壓制街頭暴力。（資料照）

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