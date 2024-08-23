警政署保安大隊貪警淪詐團成員 提供驗證碼撈37萬

台北地檢署。（資料照）（記者陳彩玲攝）

2024/08/23 13:24

〔記者陳彩玲／台北報導〕警政署保安第二總隊第四大隊警員邱嘉群，被查出加入詐團，協助提供大量驗證碼，讓詐團註冊通訊軟體行騙，從中獲取犯罪所得37萬8300元，台北地檢署依加重詐欺取財等罪起訴邱男。

據了解，邱男加入的詐騙集團，是由Telegram暱稱「剛」、「大麻（捲一根）」、「李教官」等人共同組成，主要透過臉書、Instagram等社交網站或各類型交友軟體，張貼假投資、假交友、假賭博、假貸款等廣告訊息，吸引被害人，檢警掌握該詐團已行騙4.7億餘元。

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檢警追查此案時，分析詐團的虛擬貨幣錢包金流，發現詐團為掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，會層層移轉贓款再回流，未料，其中有一部分是轉入邱男的Binance交易所錢包，全案因而曝光。

檢方起訴指出，邱嘉群得知詐騙集團的詐騙手法，需要使用大量境外手機門號註冊Telegram、Instagram、Line、Tinder等通訊軟體，竟於去年6月間加入，從網站上儲值，申設虛擬門號後，再提供大量驗證碼給詐團，每次收取報酬8USTD（泰達幣），獲取犯罪所得37萬8300元。

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