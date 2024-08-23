BMW X6駕駛逼車害5歲童拋飛死亡竟逃逸 判3年2月

辛女駕駛的車子被逼車翻覆。（民眾提供）

2024/08/23 13:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化張姓男子今年2月駕駛BMW X6行駛國道彰化段時，不滿辛姓女子超車，於是狂閃大燈跟按喇叭，接著以時速逾140公里超車至辛女前方煞停2次，導致辛女駕駛失控翻車，造成車內5歲辛姓男童噴飛車外傷重不治。張男犯後不認為自己有錯，他認為對方是爆胎才造成翻覆，跟他逼車無關，他也否認肇事逃逸，但案件審理時他試圖關說法官，該案經彰化地院審理終結，法官犯後態度惡劣，依犯過失致人於死罪、肇事致人死傷逃逸罪，判處3年2月徒刑。

此案發生於今年2月13日下午5點，辛女（40歲）駕駛車輛載著一對兒女跟張姓女友人，準備從彰化返回高雄，行經國道一號彰化南下路段204公里處，與張男（67歲）駕駛的車輛互有超車，結果引起張男不滿，不斷按喇叭與閃大燈，並以時速逾140公里超車至辛女前方緊急煞停2次，導致辛女駕駛車輛失控翻覆，坐在副駕駛座的5歲辛童因此拋出車外，造成顱內、腹內出血等傷害，經送醫不治，其他3人則受有頭臉挫傷、骨折等傷勢。張男車子在最前方，事後經警方通知才到案說明。

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法官表示，此車禍與張男以高速超車，又未與前後兩車保持安全距離，於僅距離辛女約1個車身時，即驟然、任意變換車道駛入辛女前方，又即驟然煞車減速，以致辛女同時緊急煞車、左右閃避，惟因當時車速甚快，才失控翻覆，而辛女車子翻滾10多圈，現場上散落雜物，張男行車有後照鏡，不可能不知後方發生事故。

法官指出，張男社會歷練豐富，在發生嚴重車禍，應該知道報警或叫救護車，甚至停車協助救護可能之傷亡者，在本案件發生時張男卻捨此不為，反逕自駕車逃逸無蹤，棄傷亡者之安危情形於不顧，惡性難謂輕微，犯後調解不成立，還試圖關說法官，可見未有悔改之意，因此判處3年2月徒刑。

辛女在調解庭時捧著死去孩子的照片。（資料照）

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