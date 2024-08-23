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    首頁　>　社會

    愛犬出借要不回求助「臉書大神」 寵物美容師反挨告判刑

    一名寵物美容師出借貴賓犬要不回，求助「臉書大神」時公布當事人個資，反挨告被判刑。圖與新聞事件無關。（資料照）

    一名寵物美容師出借貴賓犬要不回，求助「臉書大神」時公布當事人個資，反挨告被判刑。圖與新聞事件無關。（資料照）

    2024/08/23 13:22

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市蕭姓寵物美容師出借貴賓犬給萬姓大四女學生，但女大生和狗狗日久生情遲不歸還，甚至刪ig、Line斷絕往來，蕭男無奈求助「臉書大神」上網公布萬女個資照片，反遭萬女提告違反個人資料保護法，橋頭地院判蕭男2個月徒刑，可上訴。

    判決指出，從事寵物美容教學的蕭男，今年3月間，被控未經同意在臉書公布女大生個資，包括她姓名、就讀學校、照片等，法院認定，蕭男因與告訴人間有犬隻出借糾紛，顯不具正當合理關聯甚明，已違反個人資料保護法第20條第1項規定，犯同法第41條之非法利用個人資料罪。

    蕭男在網路無奈指稱，「有了感情就可以不用還？……在學時還自掏紅包發獎金給她居然這樣回饋給我」、 「家長不管教只能讓社會大眾來教了」、 「學生不守信用狗帶走不帶回來……說有感情……結果家人還幫女兒說話」。

    「原本說好2月底帶回來 結果沒有……ig、Line都刪除了，學校不願提供實習單位和地址找不到人，只好希望臉書大神幫幫忙……」

    女大生稱，蕭男所述「沒有不實在」，只是提到「我父母沒有教好我，還鬧到學校去，影響到我的名譽」。

    由於雙方調解不成，橋頭地院乃依非法利用個人資料罪，判蕭男2個月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

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