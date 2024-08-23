基隆女藝人吳怡霈擔任反詐大使 與警聯手拍反詐騙宣導影片

藝人吳怡霈擔任基隆市警察局反詐大使，並與警方共同拍攝反詐宣導影片。（基隆市警察局提供）

2024/08/23 13:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕從主播轉戰演藝圈的知名藝人吳怡霈在主持、電視劇、舞台劇等都有亮眼的成績，本身是基隆人吳怡霈，此次獲基隆市警察局邀請，擔任警局的反詐大使，與警方一起拍攝反詐宣導影片。希望透過常見的假愛情詐騙案例，讓民眾了解詐騙手法，避免上當受騙。

暑假期間，基隆市警察局特別邀請基隆女兒「吳怡霈」拍攝警銀攔阻防詐影片，由她扮演帥氣且專業的女刑警，透過與金融機構合作成功阻止了青少年於網路上常遇到的假愛情詐騙，最後由刑事警察大隊大隊長林書楷說明立法院於今年三讀通過的打詐新四法，宣示警方打詐決心。

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基隆市警察局表示，為提升基隆市轄內阻詐能量持續結合各金融機構，透過警方數據分析，結合行員專業判斷後實施關懷提問，第一時間通知警方到場阻詐。今年1月至7月間，警銀合作攔阻詐欺案件計有87件，攔阻金額超過6千萬，較同年高出一倍，成效具顯著提升，突顯警銀合作的重要性。

警方呼籲，愛情詐騙手法常透過社群、交友軟體等管道搭訕，大頭照多為盜用網路上帥哥、美女的照片，吸引被害人，雙方認識過程不曾見面，文字間甜言蜜語，讓被害人誤以為陷入迷惘，利用被害人的愛意與信任開始行騙。如民眾有遭到詐騙之疑慮時，務必小心求證，可撥打110報案專線或165反詐騙進行諮詢，以確保自身權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

藝人吳怡霈擔任基隆市警察局反詐大使，並與警方共同拍攝反詐宣導影片。（基隆市警察局提供）

警方與藝人吳怡霈一起到銀行，拍攝反詐宣導影片。（基隆市警察局提供）

警方與藝人吳怡霈一起到銀行，拍攝反詐宣導影片。（基隆市警察局提供）

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